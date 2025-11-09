المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لم يتحقق من قبل.. إنجاز تاريخي ينتظر الأهلي حال فوزه بالسوبر أمام الزمالك

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:09 ص 09/11/2025
خوان بيزيرا الأهلي والزمالك

صورة من مباراة الأهلي والزمالك

يقترب النادي الأهلي من تحقيق إنجاز تاريخي مساء اليوم الأحد، خلال مباراة نهائي كأس السوبر المصري ضد نادي الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي صعد إلى المباراة النهائية بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

إنجاز تاريخي ينتظر الأهلي

ورغم أن النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 بطولة، إلا أن هناك إنجازا تاريخيا قد يحدث في حال فوز الأهلي باللقب أمام الزمالك اليوم.

الأهلي في حال فوزه على الزمالك اليوم، سيكون قد احتفظ باللقب في 5 نسخ متتالية لأول مرة في تاريخه وتاريخ المسابقة.

وكانت أطول فترة احتفظ فيها الأهلي ببطولة السوبر، من عام 2005 حتى عام 2008 "4 مرات"، ومن عام 2010 حتى عام 2015 "4 مرات".

ومنذ نسخة 2021 لم يستطع أي فريق التتويج بالسوبر في وجود الأهلي، وبالتالي في حال الفوز به الليلة سيصل للمرة الخامسة على التوالي لأول مرة.

أبطال السوبر تاريخيا

1- عام 2001.. الزمالك.

2- عام 2022.. الزمالك.

3- عام 2003.. الأهلي.

4- عام 2004.. المقاولون.

5- عام 2005.. الأهلي.

6- عام 2006.. الأهلي.

7- عام 2007.. الأهلي.

8- عام 2008.. الأهلي.

9- عام 2009.. حرس الحدود.

10- عام 2010.. الأهلي.

11- عام 2012.. الأهلي.

12- عام 2014.. الأهلي.

13- عام 2015.. الأهلي.

14- عام 2016.. الزمالك.

15- عام 2017.. الأهلي.

16- عام 2018.. الأهلي.

17- عام 2019.. الزمالك.

18- عام 2020.. طلائع الجيش.

19- عام 2021.. الأهلي.

20- عام 2022.. الأهلي.

21- عام 2023.. الأهلي.

22- عام 2024.. الأهلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg