يقترب النادي الأهلي من تحقيق إنجاز تاريخي مساء اليوم الأحد، خلال مباراة نهائي كأس السوبر المصري ضد نادي الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

الأهلي صعد إلى المباراة النهائية بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما حقق فريق الزمالك الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

إنجاز تاريخي ينتظر الأهلي

ورغم أن النادي الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في الأندية الأكثر تتويجا باللقب برصيد 15 بطولة، إلا أن هناك إنجازا تاريخيا قد يحدث في حال فوز الأهلي باللقب أمام الزمالك اليوم.

الأهلي في حال فوزه على الزمالك اليوم، سيكون قد احتفظ باللقب في 5 نسخ متتالية لأول مرة في تاريخه وتاريخ المسابقة.

وكانت أطول فترة احتفظ فيها الأهلي ببطولة السوبر، من عام 2005 حتى عام 2008 "4 مرات"، ومن عام 2010 حتى عام 2015 "4 مرات".

ومنذ نسخة 2021 لم يستطع أي فريق التتويج بالسوبر في وجود الأهلي، وبالتالي في حال الفوز به الليلة سيصل للمرة الخامسة على التوالي لأول مرة.

أبطال السوبر تاريخيا

1- عام 2001.. الزمالك.

2- عام 2022.. الزمالك.

3- عام 2003.. الأهلي.

4- عام 2004.. المقاولون.

5- عام 2005.. الأهلي.

6- عام 2006.. الأهلي.

7- عام 2007.. الأهلي.

8- عام 2008.. الأهلي.

9- عام 2009.. حرس الحدود.

10- عام 2010.. الأهلي.

11- عام 2012.. الأهلي.

12- عام 2014.. الأهلي.

13- عام 2015.. الأهلي.

14- عام 2016.. الزمالك.

15- عام 2017.. الأهلي.

16- عام 2018.. الأهلي.

17- عام 2019.. الزمالك.

18- عام 2020.. طلائع الجيش.

19- عام 2021.. الأهلي.

20- عام 2022.. الأهلي.

21- عام 2023.. الأهلي.

22- عام 2024.. الأهلي.