يحاول الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، تجهيز البرازيلي خوان بيزيرا، لخوض مباراة القمة مع الأهلي في السوبر.

ويلعب الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة السوبر المصري.

موقف بيزيرا

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "يخضع البرازيلي خوان بيزيرا لاختبار طبي أخير قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي والزمالك في السوبر".

وأضاف: "يحاول الجهاز الفني للزمالك تجهيز بيزيرا بإعطائه المسكنات التي قد تمكنه من المشاركة في المباراة، أو على الأقل التواجد على مقاعد البدلاء".

قبل أن ينهي: "الأقرب حتى الآن، ألا يتم الاعتماد على بيزيرا بسبب عدم جاهزيته، وقد تكون كل هذه التحركات مجرد "مناورة" لإرباك حسابات الأهلي".

إصابة بيزيرا

وكان بيزيرا قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز.

وغادر بيزيرا مواجهة الطلائع باكيًا في الشوط الأول، ليكشف الزمالك بعد ذلك عن إصابته بمزق خفيف في العضلة الخلفية.

وضم المدرب أحمد عبد الرؤوف خوان بيزيرا لقائمة الزمالك في بطولة السوبر، حيث سافر برفقة بعثة الفريق الأبيض للإمارات.

وغاب بيزيرا عن انتصار الزمالك على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح، لكنه ظهر مع زملائه خلال الاحتفال بالتأهل.