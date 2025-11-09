المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

- -
17:30
الزمالك

الزمالك

كأس السوبر المصرى
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

- -
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الإيطالي
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
21:45
لاتسيو

لاتسيو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"مناورة أو أمل أخير".. يلا كورة يكشف خطة الزمالك حول بيزيرا قبل مواجهة الأهلي

محمد خيري

كتب - محمد خيري

01:04 م 09/11/2025
خوان ألفينا بيزيرا

خوان بيزيرا - لاعب الزمالك

يحاول الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، تجهيز البرازيلي خوان بيزيرا، لخوض مباراة القمة مع الأهلي في السوبر.

ويلعب الأهلي مع الزمالك، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة السوبر المصري.

 

موقف بيزيرا

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "يخضع البرازيلي خوان بيزيرا لاختبار طبي أخير قبل ساعات قليلة من مباراة الأهلي والزمالك في السوبر".

وأضاف: "يحاول الجهاز الفني للزمالك تجهيز بيزيرا بإعطائه المسكنات التي قد تمكنه من المشاركة في المباراة، أو على الأقل التواجد على مقاعد البدلاء".

قبل أن ينهي: "الأقرب حتى الآن، ألا يتم الاعتماد على بيزيرا بسبب عدم جاهزيته، وقد تكون كل هذه التحركات مجرد "مناورة" لإرباك حسابات الأهلي".

إصابة بيزيرا

وكان بيزيرا قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وطلائع الجيش، في الدوري المصري الممتاز.

وغادر بيزيرا مواجهة الطلائع باكيًا في الشوط الأول، ليكشف الزمالك بعد ذلك عن إصابته بمزق خفيف في العضلة الخلفية.

وضم المدرب أحمد عبد الرؤوف خوان بيزيرا لقائمة الزمالك في بطولة السوبر، حيث سافر برفقة بعثة الفريق الأبيض للإمارات.

وغاب بيزيرا عن انتصار الزمالك على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح، لكنه ظهر مع زملائه خلال الاحتفال بالتأهل.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الزمالك السوبر المصري بيزيرا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 3
  • عدد المباريات
    2
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg