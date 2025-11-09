أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري.

ويلعب بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، في تمام الثالثة إلا ربع من مساء اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس السوبر.

تشكيل بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط: أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - زياد هيثم - محمود دونجا - مهند لاشين - محمود زلاكة - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمد رضا بوبو - دودو الجباس.

وأجرى يورتشيتش 8 تغييرات على تشكيل بيراميدز اليوم، عن الذي خاض به مباراة الزمالك الماضية.

ودفع المدرب الكرواتي بـ محمود جاد في حراسة المرمى، وطارق علاء في الجبهة اليمنى بدلًا من محمد الشيبي، وكذلك علي جبر في خط الدفاع بدلًا من محمود مرعي.

بينما أدخل يورتشيتش كل من أحمد توفيق، وعبد الرحمن مجدي، ومصطفى زيكو، وإيفرتون دا سيلفا، بدلًا من مهند لاشين وكريم حافظ، ومحمود زلاكة، وكريم حافظ.

واستبعد يورتشيتش فيستون ماييلي من مباراة سيراميكا كليوباترا، ويلعب مروان حمدي على حسابه.

وكان بيراميدز قد خسر في نصف النهائي أمام الزمالك بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح يوم الخميس الماضي.