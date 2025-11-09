أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في السوبر المصري.

ويلعب سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز، في الثالثة إلا ربع من مساء اليوم، في مباراة تحديد المركز الثالث.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج - محمد رضا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد كوكو - سعد سمير - خالد عبد الفتاح - محمد المغربي - عمر الجزار - ابراهيم محمد- أيمن موكا - أحمد سمير - عمرو السولية.

وأجرى علي ماهر، 4 تغييرات على تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام بيراميدز، عن الذي خاض به مباراة الأهلي في نصف النهائي.

ودفع علي ماهر بـ حسين السيد في الجبهة اليسرى بدلًا من محمد صادق، وفي الجهبة اليمنى بـ أحمد هاني بدلًا من محمد عادل.

فيما أدخل الثنائي عمرو قلاوة، ومحمد رضا في وسط الملعب، بدلًا من عمرو السولية، وكريم وليد.

وخسر سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف أمام الأهلي يوم الخميس الماضي على ملعب هزاع بن ايد.