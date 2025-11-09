تتجه جميع أنظار محبي وعشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأحد، إلى ملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف مواجهة الأهلي مع الزمالك.

ويلعب الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في نهائي بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر بعدما انتصر على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، بينما فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

ويعد الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجا باللقب المحلي برصيد 15 مرة، ويليه الزمالك برصيد 4 مرات فقط.

ورغم أن هناك العديد من الأرقام القياسية التي ستكتب بعد هذه المباراة بالتحديد، إلا أن هناك 15 لاعبًا ينظرون إلى هذه المباراة بشكل مختلف.

4 لاعبين من النادي الأهلي ينتظرون الهدية الأولى بالقميص الأحمر، حيث ينتظرون اللقب الأول بعد انضمامهم للقلعة الحمراء وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، القادم إلى الفريق الأحمر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

بالإضافة إلى تواجد 11 لاعبا من نادي الزمالك من الصفقات الجديدة، ينتظرون اللقب المحلي الأول بالقميص الأبيض وعلى رأسهم خوان بيزيرا، القادم أيضا في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وفي السطور التالية نستعرض اللاعبين الذين ينتظرون الهدية الأولى من السوبر:

الأهلي

- أحمد سيد زيزو.. صفقة انتقال حر.

- محمد سيحا.. القادم من نادي المقاولون العرب.

- محمد علي بن رمضان.. القادم من نادي فيرينتسفاروشي المجري.

- ياسين مرعي.. القادم من نادي فاركو.

الزمالك

- مهدي سليمان (حارس مرمى).. قادم بعد رحيله من الاتحاد.

- الأنجولي شيكو بانزا (جناح).. القادم من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

- عمرو ناصر (مهاجم).. القادم من فاركو.

- أحمد شريف (الجناح).. القادم من فاركو.

- الفلسطيني آدم كايد (لاعب وسط).. صفقة انتقال حر.

- المغربي عبد الحميد معالي (جناح).. القادم من نادي اتحاد طنجة.

- أحمد ربيع (لاعب وسط).. القادم من نادي البنك الأهلي.

- محمد إسماعيل (مدافع).. القادم من زد.

- عدي الدباغ (مهاجم).. القادم من نادي شارلروا البلجيكي.

- خوان بيزيرا.. القادم من نادي أوليكساندريا الأوكراني

- بارون أوشينج.. صفقة انتقال حر.