الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بيراميدز: مهند لاشين تعرض للإصابة وأبلغنا منتخب مصر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:13 م 09/11/2025
مهند لاشين خلال مباراة بيراميدز وصنداونز

مهند لاشين

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن إصابة مهند لاشين لاعب وسط الفريق، بعد مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأوضح المنيري أن اللاعب تعرض لإصابة خلال مباراة الزمالك في كأس السوبر وأجرى أشعة موجات صوتية اليوم في أبوظبي وأثبتت إصابته بمزق في السمانة وحاجته للعلاج للتأهيل لعشرة أيام.

المنيري شدد على أنه تم إرسال الأشعة لجهاز منتخب مصر الأول في ظل ضم اللاعب للمعسكر المقام بمدينة العين، من أجل توضيح الصورة بشأن وجوده مع الفراعنة في معسكر الدورة الودية.

وكان مهند لاشين ضمن قائمة منتخب مصر، خلال معسكر شهر نوفمبر، الذي سيشهد خوض بطولة ودية في الإمارات بمشاركة إيران، وأوزبكستان، وكاب فيردي.

وخرج مهند لاشين من قائمة بيراميدز أمام سيراميكا كليوباترا، قبل مباراة تحديد المركز الثالث.

ومن المفترض أن ينطلق معسكر منتخب مصر غدًا الاثنين، ويستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

ويلتقي منتخب إيران مع نظيره كاب فيردي يوم 13 نوفمبر، بينما يواجه المنتخب المصري نظيره الأوزبكي يوم 14 نوفمبر.

وسيلتقي الخاسران في مواجهة لتحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر، بينما سيتواجه الفائزان يوم 18 نوفمبر في المباراة النهائية.

بيراميدز
بيراميدز
أخبار إحصائيات
السوبر المصري الزمالك منتخب مصر مهند لاشين بيراميدز

