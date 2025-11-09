أعلن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التشكيل الأساسي لمواجهة نادي الزمالك، في إطار نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

مباراة الأهلي ضد الزمالك، تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل كأس السوبر المصري.

الأهلي كان قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، بينما تمكن الزمالك من حجز مقعده في المباراة النهائية بتخطيه بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

تشكيل الأهلي

لم يجر ييس توروب أي تغييرات على تشكيل الأهلي عن المواجهة الماضية أمام فريق سيراميكا كليوباترا، حيث يتواجد جراديشار أساسيًا بصورة طبيعية.

ويأتي تشكيل الأهلي لخوض مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، نييتس جراديشار، محمود تريزيجيه.