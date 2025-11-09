المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
تشكيل الزمالك.. شيكو بانزا أساسيًا وعمرو ناصر يقود الهجوم ضد الأهلي

رامي بشاي

كتب - رامي بشاي

04:31 م 09/11/2025
الزمالك

فريق الزمالك

أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، على أرضية استاد محمد بن زايد في الإمارات.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف فاروق جعفر

خط الهجوم: عمرو ناصر، شيكو بانزا

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي السوبر المصري، عقب تغلبه على حساب نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحسم الحارس محمد عواد المواجهة لصالح الفريق الأبيض.

ويبحث الزمالك عن تحقيق لقبه الخامس في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الأهلي.

مباراة الزمالك القادمة
مباراة الأهلي والزمالك تشكيل الزمالك نهائي السوبر

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

