أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، تشكيل الفريق الأبيض لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، على أرضية استاد محمد بن زايد في الإمارات.

ويدخل الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف فاروق جعفر

خط الهجوم: عمرو ناصر، شيكو بانزا

وكان الزمالك قد تأهل لنهائي السوبر المصري، عقب تغلبه على حساب نظيره بيراميدز بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ليحسم الحارس محمد عواد المواجهة لصالح الفريق الأبيض.

ويبحث الزمالك عن تحقيق لقبه الخامس في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الأهلي.