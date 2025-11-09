يقدم يلا كورة قراءة فنية قبل انطلاق مباراة الأهلي والزمالك، في إطار نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، التي تنطلق بعد قليل في الإمارات.

مباراة الأهلي ضد الزمالك، تنطلق في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل كأس السوبر المصري.

الأهلي كان قد تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعدما فاز على سيراميكا كليوباترا (2-1)، بينما تمكن الزمالك من حجز مقعده في المباراة النهائية بتخطيه بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

الدنماركي ييس توروب أعلن تشكيل الأهلي الأساسي منذ لحظات لخوض نهائي كأس السوبر المصري ضد الزمالك.. اضغط هنا لمعرفة التشكيل

أحمد عبد الرؤوف أعلن تشكيل الزمالك الأساسي لمواجهة الأهلي والذي جاء كما يلي.. طالع التشكيل من هنا

قراءة فنية قبل مباراة الأهلي والزمالك

ويظهر محمد الحاوي ومصطفى جمال، المحللين بموقع يلا كورة، للتعليق على تشكيل الأهلي والزمالك، قبل انطلاق مباراة نهائي السوبر المصري، وأبرز المفاجآت من المدربين ييس توروب وأحمد عبد الرؤوف.

شاهد قراءة فنية قبل مباراة الأهلي والزمالك عبر الفيديو التالي: