علم يلا كورة من مصادر خاصة في نادي الزمالك، سبب استبعاد المغربي محمود بنتايك من قائمة نهائي كأس السوبر المصري 2025 أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي والزمالك هذا المساء على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن نهائي كأس السوبر المصري، بعد اجتيازهما سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على الترتيب.

سبب استبعاد بنتايك من قائمة الزمالك أمام الأهلي

أعلن الزمالك قائمته التي يواجه بها الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، ما شهد غياب بنتايك.

وأوضح مصدر بالزمالك ليلا كورة في تصريحات خاصة أن سبب غياب بنتايك عن قائمة المباراة ضد الأهلي يعود إلى إصابته، إذ لم يتمكن من الوصول إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وكان محمود بنتايك شارك أساسيًا في تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، قبل استبداله في الشوط الثاني بسبب الإصابة.

يشار إلى أن الزمالك تأهل إلى نهائي السوبر المصري على حساب بيراميدز، بفضل تفوقه في ركلات الترجيح، عقب تعادلهما دون أهداف في 90 دقيقة.

جدير بالذكر أن الزمالك يبحث عن لقبه الخامس في كأس السوبر المصري، بعد التتويج 4 مرات سابقة، آخرها في 2020.