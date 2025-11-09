المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
يلا كورة يوضح.. سبب استبعاد بنتايك من قائمة الزمالك أمام الأهلي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:36 م 09/11/2025
محمود بنتايك لاعب الزمالك

بنتايك يغيب عن نهائي السوبر المصري

علم يلا كورة من مصادر خاصة في نادي الزمالك، سبب استبعاد المغربي محمود بنتايك من قائمة نهائي كأس السوبر المصري 2025 أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي والزمالك هذا المساء على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ضمن نهائي كأس السوبر المصري، بعد اجتيازهما سيراميكا كليوباترا وبيراميدز على الترتيب.

سبب استبعاد بنتايك من قائمة الزمالك أمام الأهلي

أعلن الزمالك قائمته التي يواجه بها الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، ما شهد غياب بنتايك.

وأوضح مصدر بالزمالك ليلا كورة في تصريحات خاصة أن سبب غياب بنتايك عن قائمة المباراة ضد الأهلي يعود إلى إصابته، إذ لم يتمكن من الوصول إلى الجاهزية البدنية الكاملة.

وكان محمود بنتايك شارك أساسيًا في تشكيل الزمالك ضد بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري، قبل استبداله في الشوط الثاني بسبب الإصابة.

يشار إلى أن الزمالك تأهل إلى نهائي السوبر المصري على حساب بيراميدز، بفضل تفوقه في ركلات الترجيح، عقب تعادلهما دون أهداف في 90 دقيقة.

جدير بالذكر أن الزمالك يبحث عن لقبه الخامس في كأس السوبر المصري، بعد التتويج 4 مرات سابقة، آخرها في 2020.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الأهلي السوبر المصري محمود بنتايك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات
  • 6
  • عدد المباريات
    3
  • صانع الأهداف

    0
  • هداف البطولة

    0

التعليقات

ما قبل المباراة
الأهلي

الأهلي

- -
الزمالك

الزمالك

4

ويتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

تفاصيل المباراة
