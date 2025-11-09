أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك، قائمة الفريق الأبيض لمواجهة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري، والتي شهدت مفاجأة على مقاعد البدلاء.

وضم مدرب الزمالك نجمه البرازيلي خوان بيزيرا، الذي غاب عن مواجهة نصف النهائي ضد بيراميدز بداعي الإصابة.

كما تواجد المهاجم الفلسطيني عدي الدباغ على مقاعد البدلاء، بعد إصابته خلال أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف النهائي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كلا من: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وأحمد ربيع وأحمد حمدي وأحمد شريف و خوان بيزيرا وسيف الجزيري وعدي الدباغ.

وفي المقابل استبعد عبد الرؤوف كلا من: محمد صبحي، ومحمود بنتايج، وبارون أوشينج، وعبد الحميد معالي، ومحمود جهاد، وأحمد عبد الرحيم إيشو.