للمرة الأولى.. سيراميكا كليوباترا يحصد الميدالية البرونزية للسوبر المصري على حساب بيراميدز

وسام محمد

كتب - وسام محمد

04:49 م 09/11/2025
سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا

حصد سيراميكا كليوباترا الميدالية البرونزية في كأس السوبر المصري، بعد الفوز على بيراميدز.

وفاز سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 أمام بيراميدز، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس السوبر.

وتُعد هذه المرة هي الأولى التي يحصد فيها سيراميكا كليوباترا على الميدالية البرونزية لبطولة كأس السوبر المصري.

وكان بيراميدز قد حصد الميدالية البرونزية الموسم الماضي، على حساب سيراميكا كليوباترا أيضًا.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جاد

خط الدفاع: طارق علاء - أحمد سامي - علي جبر - محمد حمدي

خط الوسط:  أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا

خط الهجوم: مروان حمدي.

فيما جاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل - چاستيس آرثر - أحمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - أحمد بلحاج -  محمد رضا - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

تفاصيل المباراة

وطالب لاعبو سيراميكا كليوباترا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 26، إثر ارتطام الكرة في يد وليد الكرتي لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء.

واستدعى حكم الفيديو، حكم الساحة لمراجعة إمكانية وجود ركلة جزاء على وليد الكرتي، ليقرر احتساب اللعبة.

وانبرى أحمد بلحاج لركلة الجزاء، ونجح في تسجيلها أمام محمود جاد مرمى بيراميدز في الدقيقة 33.

وتدخل محمود جاد حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة 42، ومنع انفراد لـ فخري لاكاي مهاجم سيراميكا كليوباترا بعدما خرج من مرماه.

وفي الدقيقة 43، أهدر إسلام عيسى فرصة هدف ثاني لـ سيراميكا كليوباترا، بعد خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز، لينفرد بالمرمى، لكنه صوب فوق المرمى.

وألغى حكم المباراة هدفًا لـ بيراميدز في الدقيقة 45، عن طريق مصطفى زيكو، قبل أن يتم تأكيد صحة الهدف من جانب حكم الفيديو.

وفي الدقيقة 45+5، انطلق مروان عثمان مهاجم سيراميكا كليوباترا لكنه تباطئ في التصرف، قبل أن تذهب الكرة إلى عمرو قلاوة الذي كان أمام مرمى محمود جاد لكنه لعب كرة عرضية طولية مرت إلى خارج المرمى.

وتصدى محمود جاد، لتصويبة من مروان عثمان في الدقئاق الأخيرة من الشوط الأول.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا، بعد عرقلة إسلام عيسى داخل منطقة الجزاء من جانب طارق علاء لاعب بيراميدز.

ونجح أحمد بلحاج في تسجيل ركلة جزاء سيراميكا كليوباترا للمرة الثانية في الدقيقة 49.

وأنقذ محمود جاد مرماه أمام تصويبة مروان عثمان، في الدقيقة 63.

وصوب محمد رضا بوبو، لاعب وسط بيراميدز، كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار مرمى محمد بسام في الدقيقة 77.

وشهدت الدقيقة 81، توغل أيمن موكا لاعب سيراميكا كليوباترا إلى منطقة جزاء بيراميدز بعدما راوغ طارق علاء، لكنه مرر كرة غريبة إلى بلحاج الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، لكنها كانت طويلة ومرت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 83، صوب عبد الرحمن مجدي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا ببراعة.

وتصدى محمد بسام لتصويبة جديدة من رضا بوبو، في الدقيقة 85، ليخرجها زميله سعد سمير خارج الملعب بعد ذلك.

وفي الدقيقة 90+2، أرسل صوب مروان حمدي ضربة رأسية قوية من داخل منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق المرمى. 

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
أخبار إحصائيات
السوبر المصري بيراميدز سيراميكا كليوباترا كأس السوبر المصري برونزية السوبر المصري

