جماهير الزمالك تهتف لدونجا قبل مباراة السوبر (فيديو)

حرصت جماهير الزمالك على دعم لاعب خط الوسط نبيل عماد دونجا، عقب حضوره لأرضية ملعب محمد بن زايد، لدعم فريقه الأبيض، في مواجهة الأهلي، بنهائي كأس السوبر المصري.

ويغيب دونجا عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بداعي إيقافه، منذ أحداث الموسم الماضي في لقاء بيراميدز بنصف النهائي.

واتجه دونجا عقب نزوله لأرضية الملعب قبل عمليات الإحماء، إلى مدرجات القلعة البيضاء، حيث قامت جماهير الزمالك بالهتاف له.

هتاف خاص من جماهير الزمالك لدونجا قبل نهائي السوبر أمام الأهلي ⚪ pic.twitter.com/g6eWBTaHHv — Yallakora (@Yallakoranow) November 9, 2025

ويلتقي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر المصري، بعدما تأهل الأبيض على حساب بيراميدز، بينما نجح الأهلي في إقصاء سيراميكا كليوباترا.

