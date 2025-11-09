المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

1 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

0 0
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

جماهير الزمالك تهتف لدونجا قبل مباراة السوبر (فيديو)

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

05:35 م 09/11/2025
نبيل عماد دونجا لاعب الزمالك

نبيل عماد دونجا لاعب وسط الزمالك

حرصت جماهير الزمالك على دعم لاعب خط الوسط نبيل عماد دونجا، عقب حضوره لأرضية ملعب محمد بن زايد، لدعم فريقه الأبيض، في مواجهة الأهلي، بنهائي كأس السوبر المصري.

ويغيب دونجا عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بداعي إيقافه، منذ أحداث الموسم الماضي في لقاء بيراميدز بنصف النهائي.

واتجه دونجا عقب نزوله لأرضية الملعب قبل عمليات الإحماء، إلى مدرجات القلعة البيضاء، حيث قامت جماهير الزمالك بالهتاف له.

ويلتقي الزمالك مع غريمه التقليدي الأهلي مساء اليوم، في نهائي كأس السوبر المصري، بعدما تأهل الأبيض على حساب بيراميدز، بينما نجح الأهلي في إقصاء سيراميكا كليوباترا.

لمطالعة أخبار كأس السوبر المصري.. اضغط هنا

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك دونجا نهائي السوبر

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

0 0
ليفربول

ليفربول

13

اووووووو هالاند يهدر ركلة جزاء بعد تسديدة قوية وانقاذ من مامارداشفيلي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
الزمالك

الزمالك

45

الحكم يحتسب دقيقتين وقت بدل من الضائع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
