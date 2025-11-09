تمكن النجم المغربي أشرف بنشرقي من تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك الزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2025، الذي يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بنشرقي يحرز هدف التقدم للأهلي أمام الزمالك

وجاء هدف النادي الأهلي في الدقيقة 45 بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو مرت من دفاع الزمالك، استلمها أشرف بنشرقي وسددها أرضية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وتأهل الأهلي للنهائي، بعد انتصاره على سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي، بنتيجة 2-1، فيما صعد الزمالك على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح.

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

من زيزو إلى بن شرقي 🔴👏🏼 هدف أول رائع للأهلي في شباك الزمالك ⚽️ pic.twitter.com/gogPJpJSzz — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

وضم تشكيل الأهلي للمباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، نييتس جراديشار، محمود تريزيجيه.

بينما ضم تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف فاروق جعفر

خط الهجوم: عمرو ناصر، شيكو بانزا