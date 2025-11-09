المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

"سجل واحتفل".. بنشرقي يحرز هدف التقدم للأهلي أمام الزمالك بصناعة زيزو (فيديو)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

06:36 م 09/11/2025
عمر جابر وأشرف بنشرقي

الأهلي ضد الزمالك

تمكن النجم المغربي أشرف بنشرقي من تسجيل هدف التقدم لصالح الأهلي في شباك الزمالك، في بطولة كأس السوبر المصري.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2025، الذي يقام بدولة الإمارات العربية المتحدة.

بنشرقي يحرز هدف التقدم للأهلي أمام الزمالك

وجاء هدف النادي الأهلي في الدقيقة 45 بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو مرت من دفاع الزمالك، استلمها أشرف بنشرقي وسددها أرضية على يمين عواد إلى داخل الشباك.

وتأهل الأهلي للنهائي، بعد انتصاره على سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي، بنتيجة 2-1، فيما صعد الزمالك على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح.

وتستضيف الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، نييتس جراديشار، محمود تريزيجيه.

بينما ضم تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، محمود حمدي الونش، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، سيف فاروق جعفر

خط الهجوم: عمرو ناصر، شيكو بانزا

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري أشرف بنشرقي

