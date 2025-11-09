المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بصناعة طاهر.. مروان عطية يسجل في الزمالك بنهائي السوبر المصري (فيديو)

محمد همام

كتب - محمد همام

07:26 م 09/11/2025
مروان عطية

مروان عطية لاعب الأهلي

تمكن مروان عطية، لاعب فريق الأهلي، من تسجيل هدف في شباك الزمالك في نهائي السوبر المصري 2025، الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سجل مروان عطية الهدف في الدقيقة 72 من زمن المباراة، بصناعة من طاهر محمد طاهر، ليعزز النتيجة لصالح الأهلي.

وكان الهدف الأول قد جاء عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 44، بعد تمريرة من أحمد سيد "زيزو".

ويمتلك الأهلي في رصيده 15 لقبًا، وتوّج بلقب السوبر المصري في آخر ثلاث نسخ.

في المقابل، يمتلك الزمالك 4 ألقاب في بطولة السوبر المصري، كان آخرها في نسخة 2020، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية في السوبر المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.

السوبر المصري الزمالك الأهلي مروان عطية السوبر المصري 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
ليفربول

ليفربول

77

عرضية لليفربول من ركنية نفذها محمد صلاح وارتقاء وابعاد من دفاع السيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg