تمكن مروان عطية، لاعب فريق الأهلي، من تسجيل هدف في شباك الزمالك في نهائي السوبر المصري 2025، الذي أقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

سجل مروان عطية الهدف في الدقيقة 72 من زمن المباراة، بصناعة من طاهر محمد طاهر، ليعزز النتيجة لصالح الأهلي.

وكان الهدف الأول قد جاء عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 44، بعد تمريرة من أحمد سيد "زيزو".

ويمتلك الأهلي في رصيده 15 لقبًا، وتوّج بلقب السوبر المصري في آخر ثلاث نسخ.

في المقابل، يمتلك الزمالك 4 ألقاب في بطولة السوبر المصري، كان آخرها في نسخة 2020، بعد الفوز على الأهلي بركلات الترجيح.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمباراة النهائية في السوبر المصري بالفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1.