ألغى الحكم التركي خليل أوموت، هدفًا لصالح الزمالك، سجله التونسي سيف الدين الجزيري، بداعي لمسة يد، خلال نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وسجل سيف الدين الجزيري هدفًا لصالح الفريق الأبيض في الدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد ركلة حرة نفذها ناصر ماهر، عقب خروج خاطئ من الحارس محمد الشناوي.

وقرر الحكم خليل أوموت إلغاء الهدف، مشيرًا إلى لاعبي الزمالك، بأن الكرة اصطدمت في يد المهاجم التونسي، بعدما سددها برأسه.

وبالعودة لقانون اللعبة، وتحديدًا المادة 12، المتعلقة بلمسات اليد، سواء المتعمدة أو غير المتعمدة.

وينص القانون على أنه إذا أحرز اللاعب هدفًا في مرمى الفريق المنافس، مباشرة بيده أو بذراعه، حتى لو كان ذلك بدون قصد، بما في ذلك بواسطة حارس المرمى، تعتبر مخالفة.

وتنص المادة أنه بعدما تلامس الكرة يد اللاعب أو ذراعه بشكل فوري، حتى لو كان ذلك بدون قصد تحتسب مخالفة أيضًا.