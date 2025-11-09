المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

قانون اللعبة.. لماذا ألغي هدف الجزيري أمام الأهلي؟ (مستند)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:35 م 09/11/2025
سيف الجزيري

سيف الدين الجزيري

ألغى الحكم التركي خليل أوموت، هدفًا لصالح الزمالك، سجله التونسي سيف الدين الجزيري، بداعي لمسة يد، خلال نهائي بطولة كأس السوبر المصري، التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

وسجل سيف الدين الجزيري هدفًا لصالح الفريق الأبيض في الدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد ركلة حرة نفذها ناصر ماهر، عقب خروج خاطئ من الحارس محمد الشناوي.

وقرر الحكم خليل أوموت إلغاء الهدف، مشيرًا إلى لاعبي الزمالك، بأن الكرة اصطدمت في يد المهاجم التونسي، بعدما سددها برأسه.

وبالعودة لقانون اللعبة، وتحديدًا المادة 12، المتعلقة بلمسات اليد، سواء المتعمدة أو غير المتعمدة.

وينص القانون على أنه إذا أحرز اللاعب هدفًا في مرمى الفريق المنافس، مباشرة بيده أو بذراعه، حتى لو كان ذلك بدون قصد، بما في ذلك بواسطة حارس المرمى، تعتبر مخالفة.

وتنص المادة أنه بعدما تلامس الكرة يد اللاعب أو ذراعه بشكل فوري، حتى لو كان ذلك بدون قصد تحتسب مخالفة أيضًا.

الأهلي الجزيري هدف الزمالك

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

