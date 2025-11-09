توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، بعدما هزم غريمه التقليدي نادي الزمالك، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر المصري بفوزه على الزمالك (2-0)، حيث سجل هدفي المارد الأحمر، أشرف بنشرقي في الشوط الأول، ثم مروان عطية في الربع ساعة الأخيرة من القمة.

الأهلي يتوج بكأس السوبر

وفرض الأهلي أسلوبه على المباراة منذ صافرة البداية، حيث فرض سيطرته من خلال الضغط المتقدم على لاعبي الزمالك، حتى جاء التهديد الأول من عرضية أرسلها أشرف بنشرقي، ثم تسديدة من محمود تريزيجيه.

واصل الأهلي الضغط وحصل على ركلة ركنية أرسلها أحمد زيزو، ثم سدد ديانج رأسية أعلى المرمى، ليواصل لاعبي الأحمر السيطرة على مجريات اللقاء خاصة في منطقة وسط الملعب.

حصل الأهلي على مخالفة خطيرة في الدقيقة 36، لكن أحمد زيزو سددها في حائط الزمالك، ثم توغل مرة أخرى زيزو من الناحية اليسرى وسدد كرة جاءت أعلى مرمى محمد عواد بقليل.

وجاءت الانفراجة الأولى في الدقيقة 44، بعد كرة عرضية من أحمد زيزو، روضها أشرف بنشرقي ثم سدد كرة زاحفة قوية على يمين محمد عواد، ليعلن تقدم المارد الأحمر قبل نهاية الشوط الأول بهدف دون رد.

من زيزو إلى بن شرقي 🔴👏🏼 هدف أول رائع للأهلي في شباك الزمالك ⚽️ pic.twitter.com/gogPJpJSzz — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى أحمد عبد الرؤوف 3 تغييرات على تشكيل الزمالك، حيث أشرك خوان بيزيرا وحسام عبد المجيد وسيف الجزيري بدلًا من سيف جعفر ومحمد إسماعيل وعمرو ناصر.

نجح أشرف بنشرقي مع بعد صافرة انطلاق الشوط الثاني، من التوغل والحصول على مخالفة على حدود منطقة الجزاء، لكن اللعبة لم تستغل ومرت بسلام على دفاع الزمالك.

بعد دقائق قليلة من دخوله، حصل خوان بيزيرا على بطاقة صفراء في الدقيقة 49، عقب كرة مشتركة مع أحمد نبيل كوكا.

وزاد ضغط الزمالك بعد التغييرات وتحديدًا من جانب خوان بيزيرا الذي حصل على مخالفة على حدود منطقة جزاء الأهلي، في الدقيقة 52، لكن الدفاع أبعدها.

استمرت محاولات الزمالك لكن دون جدوى، ثم تعرض نييتس جراديشار لإصابة وسقط دون تدخل من أحد، ليتم استبداله ودخول طاهر محمد طاهر بالدقيقة 57.

حاول محمود تريزيجيه التهديد بتسديدة لكنها جاءت في المكان الذي يقف به محمد عواد ليتصدى لها، قبل أن يشعر لاعب الأهلي بآلام عضلية، ويطلب الخروج، ثم استجاب الجهاز الفني وأشرك محمد علي بن رمضان بدلًا منه في الدقيقة 69.

انطلق طاهر محمد طاهر من الناحية اليسرى لدفاع الزمالك، ثم أرسل كرة عرضية وجدت مروان عطية الذي سدد في المرمى، لتصبح النتيجة 2-0 في الدقيقة 72.

الهروب الكبير من طاهر البديل الذهبي ومروان عطية يسجل الهدف الثاني للأهلي🦅⚽️ pic.twitter.com/VyPuNmySJc — ON Sport (@ONTimeSports) November 9, 2025

بعد الهدف الثاني، أجرى أحمد عبد الرؤوف تغييرًا جديدًا، بدخول أحمد حمدي وخروج عبد الله السعيد، في الدقيقة 77 من اللقاء.

واصل الزمالك الضغط من أجل تقليص الفارق وكان له ذلك في الدقيقة 79 عن طريق سيف الجزيري، لكن تم إلغاؤه بعد العودة للفار، لوجود لمسة يد.

الدقائق الأخيرة من المباراة شهدت ضغط مكثف من الزمالك لتقليص الفارق، لكن الأهلي تمكن من الحفاظ على التقدم، لينهي نهائي كأس السوبر المصري متوجًا باللقب للمرة الـ16 في تاريخه بنتيجة (2-0).