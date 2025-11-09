المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مهمة أفريقية.. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التتويج بالسوبر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

07:44 م 09/11/2025
الأهلي

النادي الأهلي

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للأبطال على حساب غريمه التقليدي الزمالك، ويستعد لخوض مباراته المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلعب الأهلي مباراته المقبلة ضد شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل، أحد أيام 21 - 23 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

وستعود بعثة الأهلي إلى مصر، غدًا الإثنين، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، دون اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى منتخب مصر الأول.

ويرتبط الأهلي بخوض 3 مباريات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بداية من شبيبة القبائل، ثم الإسماعيلي في الدوري الممتاز، قبل أن يخرج لملاقاة فريق الجيش الملكي في المغرب.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
ليفربول

ليفربول

77

عرضية لليفربول من ركنية نفذها محمد صلاح وارتقاء وابعاد من دفاع السيتي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg