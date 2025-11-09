توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للأبطال على حساب غريمه التقليدي الزمالك، ويستعد لخوض مباراته المقبلة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلعب الأهلي مباراته المقبلة ضد شبيبة القبائل الجزائري، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل، أحد أيام 21 - 23 نوفمبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي.

وستعود بعثة الأهلي إلى مصر، غدًا الإثنين، بعد الانتهاء من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، دون اللاعبين الدوليين الذين سينضمون إلى منتخب مصر الأول.

ويرتبط الأهلي بخوض 3 مباريات حتى نهاية شهر نوفمبر الجاري، بداية من شبيبة القبائل، ثم الإسماعيلي في الدوري الممتاز، قبل أن يخرج لملاقاة فريق الجيش الملكي في المغرب.