توج فريق الأهلي بالسوبر المصري 2025 بفوزه على الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وتأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة "العين" الإماراتية.

من جانب آخر، تأهل فريق الزمالك إلى المباراة النهائية بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كم سيحصل الأهلي بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري؟

سيحصل الأهلي على جائزة مالية تقدر بـ 300 ألف دولار (ما يعادل 14 مليون جنيه وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي).

في المقابل، سيحصل فريق الزمالك على مكافأة مالية تقدر بـ 200 ألف دولار (ما يعادل تقريبًا 9 ملايين و300 ألف جنيه وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي).

سجل أبطال السوبر المصري:

الأهلي: 16 لقبًا

الزمالك: 4 ألقاب

المقاولون العرب: لقب

حرس الحدود: لقب

طلائع الجيش: لقب