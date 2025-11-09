المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الخزينة تنتعش.. كم سيحصل الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري؟

محمد همام

كتب - محمد همام

07:48 م 09/11/2025
الأهلي

شعار النادي الأهلي

توج فريق الأهلي بالسوبر المصري 2025 بفوزه على الزمالك بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وتأهل فريق الأهلي إلى المباراة النهائية بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" في مدينة "العين" الإماراتية.

من جانب آخر، تأهل فريق الزمالك إلى المباراة النهائية بعد فوزه على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد نهاية المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

كم سيحصل الأهلي بعد الفوز على الزمالك في السوبر المصري؟

سيحصل الأهلي على جائزة مالية تقدر بـ 300 ألف دولار (ما يعادل 14 مليون جنيه وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي).

في المقابل، سيحصل فريق الزمالك على مكافأة مالية تقدر بـ 200 ألف دولار (ما يعادل تقريبًا 9 ملايين و300 ألف جنيه وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي).

سجل أبطال السوبر المصري:

الأهلي: 16 لقبًا

الزمالك: 4 ألقاب

المقاولون العرب: لقب

حرس الحدود: لقب

طلائع الجيش: لقب

