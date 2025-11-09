يقدم يلا كورة قراءة فنية عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت على أرضية ملعب محمد بن زايد في الإمارات، و حسمها الفريق الأحمر، ليتوج بلقب كأس السوبر المصري.

وأقيمت مواجهة الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، وتفوق فيها أبناء المدرب ييس توروب، بهدفين دون رد، على حساب كتيبة المدرب أحمد عبد الرؤوف.

ويظهر محمد الحاوي ومصطفى جمال، المحللين بموقع يلا كورة، للتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي السوبر المصري، وسبب انتصار الفريق الأحمر في مباراة القمة.

شاهد قراءة فنية بعد مباراة الأهلي والزمالك عبر الفيديو التالي:

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعدما هزم الزمالك، بهدفي أشرف بنشرقي ومروان عطية.