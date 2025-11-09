المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

- -
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

بث مباشر بالفيديو.. قراءة فنية بعد فوز الأهلي بالسوبر المصري أمام الزمالك

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

07:49 م 09/11/2025
مباراة الأهلي والزمالك

مباراة الأهلي والزمالك

يقدم يلا كورة قراءة فنية عقب نهاية مباراة الأهلي والزمالك، التي أقيمت على أرضية ملعب محمد بن زايد في الإمارات، و حسمها الفريق الأحمر، ليتوج بلقب كأس السوبر المصري.

وأقيمت مواجهة الأهلي مع الزمالك مساء اليوم الأحد، وتفوق فيها أبناء المدرب ييس توروب، بهدفين دون رد، على حساب كتيبة المدرب أحمد عبد الرؤوف.

ويظهر محمد الحاوي ومصطفى جمال، المحللين بموقع يلا كورة، للتعليق على أحداث مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي السوبر المصري، وسبب انتصار الفريق الأحمر في مباراة القمة.

شاهد قراءة فنية بعد مباراة الأهلي والزمالك عبر الفيديو التالي:

 

وتوج الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، بعدما هزم الزمالك، بهدفي أشرف بنشرقي ومروان عطية.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك نهائي السوبر

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
ليفربول

ليفربول

78

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة قوية من سوبوسلاي على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من دوناروما

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
