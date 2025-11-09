المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
رقم مرعب.. الأهلي يعزز صدارته لسجل أبطال السوبر المصري

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

07:54 م 09/11/2025
الأهلي

الأهلي

نجح النادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة السوبر المصري 2025، ليواصل تعزيز سجله التاريخي كأكثر الفرق تحقيقًا للقب عبر تاريخه.

واستطاع الأهلي التتويج بلقب السوبر المصري، عقب فوزه على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة النهائية، على ملعب "محمد بن زايد".

تقدم الأهلي في الدقيقة 45 بهدف سجله أشرف بنشرقي، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، حيث سدد المغربي كرة استقرت على يمين الحارس محمد عواد.

وسجل مروان عطية الهدف في الدقيقة 72 من زمن المباراة، بصناعة من طاهر محمد طاهر، ليعزز النتيجة لصالح الأهلي.

الأهلي يهيمن على سجل أبطال السوبر

ونجح المارد الأحمر في فرض هيمنته على معظم نسخ بطولة السوبر منذ انطلاقها، مطلع الألفية، متفوقًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه.

واستضافت الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي للنهائي، بعد انتصاره على سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي، بنتيجة 2-1، فيما صعد الزمالك على حساب بيراميدز، بركلات الترجيح.

سجل أبطال كأس السوبر المصري

النادي الأهلي - 16 لقبا

(2003، 2005، 2006، 2007، 2008، 2010، 2012، 2014، 2015، 2017، 2018، 2021، 2022، 2023، 2024، 2025)

نادي الزمالك - 4 ألقاب

(2001، 2002، 2017، 2019)

المقاولون العرب - لقب وحيد

(2004)

حرس الحدود - لقب وحيد

(2009)

طلائع الجيش - لقب وحيد

(2020)

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك كأس السوبر المصري سجل أبطال السوبر المصري

التعليقات

مباشر
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
ليفربول

ليفربول

78

فرصة هدف لليفربول بعد تسديدة قوية من سوبوسلاي على حدود منطقة الجزاء وانقاذ من دوناروما

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
