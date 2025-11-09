واصل نادي الزمالك سجله السلبي، خلال مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، بشكله الجديد، بحضور 4 فرق.

وخسر نادي الزمالك لقب النسخة الحالية للعام 2025، بالخسارة أمام الأهلي، بهدفين نظيفين، على ملعب "محمد بن زايد".

واستضافت الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي للنهائي، بعد انتصاره على سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي، بنتيجة 2-1، فيما صعد الزمالك أمام بيراميدز، بركلات الترجيح.

الزمالك يدون أرقاما سلبية بالجملة في سوبر الأبطال

ودون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عددًا من الأرقام السلبية، خلال مشاركته في بطولة السوبر المصري، بشكله الجديد.

شارك الزمالك في كأس السوبر بنظامه الجديد خلال مناسبتين من أصل ثلاثة، بعد غيابه عن النسخة الأولى لتطبيق عقوبة الانسحاب.

وخلال مشاركتي الفارس الأبيض، خاض الفريق 4 مباريات، كان خلالهم الأقل تحقيقًا للانتصارات، حيث تأهل للنهائي عبر ركلات الترجيح.

ولعب الزمالك دون أي فوز، وهو الأقل تسجيلاً للأهداف بواقع هدف وحيد، خلال المباريات الأربعة، بينما استقبل 3 أهداف، كأكثر فريق تهتز شباكه.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهته الأولى ضد زيسكو يونايتد الزامبي، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد، يوم 23 نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويبحث الأبيض عن مصالحة جماهيره، عقب خسارة نهائي كأس السوبر المصري، على حساب نظيره الأهلي، بهدفين دون رد.