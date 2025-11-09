المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
Advertisement
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

0 0
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

"أرقام سلبية بالجملة".. خسارة ثلاثية الأبعاد للزمالك من الأهلي على هامش السوبر (أرقام)

عمر عبد العزيز

كتب - عمر عبد العزيز

08:21 م 09/11/2025
الزمالك

الزمالك ضد الأهلي

واصل نادي الزمالك سجله السلبي، خلال مشاركته في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، بشكله الجديد، بحضور 4 فرق.

وخسر نادي الزمالك لقب النسخة الحالية للعام 2025، بالخسارة أمام الأهلي، بهدفين نظيفين، على ملعب "محمد بن زايد".

واستضافت الإمارات العربية المتحدة منافسات كأس السوبر المصري، بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وتأهل الأهلي للنهائي، بعد انتصاره على سيراميكا كليوباترا، في نصف النهائي، بنتيجة 2-1، فيما صعد الزمالك أمام بيراميدز، بركلات الترجيح.

الزمالك يدون أرقاما سلبية بالجملة في سوبر الأبطال

ودون الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عددًا من الأرقام السلبية، خلال مشاركته في بطولة السوبر المصري، بشكله الجديد.

شارك الزمالك في كأس السوبر بنظامه الجديد خلال مناسبتين من أصل ثلاثة، بعد غيابه عن النسخة الأولى لتطبيق عقوبة الانسحاب.

وخلال مشاركتي الفارس الأبيض، خاض الفريق 4 مباريات، كان خلالهم الأقل تحقيقًا للانتصارات، حيث تأهل للنهائي عبر ركلات الترجيح.

ولعب الزمالك دون أي فوز، وهو الأقل تسجيلاً للأهداف بواقع هدف وحيد، خلال المباريات الأربعة، بينما استقبل 3 أهداف، كأكثر فريق تهتز شباكه.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

من المقرر أن يخوض الزمالك مواجهته الأولى ضد زيسكو يونايتد الزامبي، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد، يوم 23 نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي المقبلة.

ويبحث الأبيض عن مصالحة جماهيره، عقب خسارة نهائي كأس السوبر المصري، على حساب نظيره الأهلي، بهدفين دون رد.

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري أرقام الزمالك

