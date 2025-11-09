قبل بداية الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر تعرض أحمد سيد زيزو نجم الأحمر لهتافات مسيئة من جماهير ناديه السابق ليتجاهل الأمر ويحوله إلى حافز منحه جائزة أفضل لاعب في المواجهة التي توج بها بعد المباراة.

وفاز الأهلي بهدفين نظيفين بتوقيع أشرف بن شرقي ومروان عطية في مباراة نهائي السوبر التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد في الإمارات .

وقدم زيزو مباراة مميزة على الصعيد الهجومي والدفاعي حيث إنه صنع الهدف الأول بدقة متناهية التي كانت شعاره طوال المباراة .

وجاءت نسبة دقة تمريرات زيزو 93% بحسب إحصائيات موقع "سوفا سكور" المتخصص في الإحصائيات الذي منحه أفضل لاعب في أيضًا.

ومرر زيزو 29 تمريرة خلال المباراة منها 27 ناجحة أههما التمريرة الحاسمة التي سجل منها أشرف بن شرقي الهدف الأول.

ولمس زيزو الكرة خلال المباراة 64 مرة وهدد مرمى الزمالك في تسديدة في الشوط الأول أخطأت المرمى بقليل.

ودفاعيًا تدخل في مواجهات أرضية 13 مرة نجح 8 مرات في الفوز بالكرة واستعاد الكرة مرتين .

وجاء فوز زيزو بأفضل لاعب في المباراة ليتزامن بالفوز ببطولته الأولى مع الأهلي والتي جاءت على حساب ناديه السابق.