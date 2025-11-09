المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
فلسفة الشوط الواحد مستمرة.. 14% فقط منحت الأهلي لقب السوبر أمام الزمالك (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:39 م 09/11/2025
الأهلي

احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الثاني

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقعة نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، وتوج باللقب على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

هجوم الأهلي يُسقط الزمالك

تمكن هجوم الأهلي من فرض سيطرته خلال مباراة نهائي كأس السوبر المصري ضد الزمالك، بعدما سجل هدفين، حصل بهم ييس توروب على أول ألقابه مع المارد الأحمر.

وتمكن الأهلي من تهديد الزمالك بـ14 تسديدة في نهائي كأس السوبر المصري، والتي جاءت بواقع (9) في الشوط الأول، ثم (5) خلال الشوط الثاني من اللقاء.

ورغم هذا العدد الكبير من المحاولات التي وصل بها هجوم الأهلي (14)، فقط (5) منها التي هددت مرمى الزمالك، وجاءت منه الهدفين.

بينما خلال الـ90 دقيقة، سدد هجوم الأهلي 3 تسديدات خارج المرمى، بالإضافة 6 أخرين تم منعها من جانب لاعبي الزمالك.

وتكشف أرقام هجوم الأهلي على السيطرة والتهديد المستمر، لكن دون تركيز في اللمسة الأخيرة، حيث إن 36% فقط من إجمالي المحاولات التي تحولت على المرمى، وتُرجم 14% منها فقط إلى أهداف.

واستمرت فلسفة الشوط الأول مع الدنماركي ييس توروب، حيث يظهر هجوم الفريق أكثر شراسة خلال الشوط الأول، في النهاية، تمكن المارد الأحمر من حسم المباراة ضد الزمالك، والتتويج بلقب كأس السوبر المصري، بعد تسجيل هدفين فقط.

الأهلي
الأهلي
الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر المصري

سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
برشلونة

برشلونة

2

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

تفاصيل المباراة
