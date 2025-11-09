رد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سؤال يلا كورة حول طلباته من المدير الرياضي جون إدوارد، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، عقب خسارة نهائي السوبر المصري.

مدرب الزمالك ليلا كورة: لن أتحدث عن طلباتي.. وعملنا في ظروف صعبة

ووجه مراسل يلا كورة سؤاله إلى عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حول أول طلب سيقوم بطلبه من المدير الرياضي لنادي الزمالك، عقب العودة لمصر، بعد نهاية تجربته على صعيد بطولة السوبر.

ورد مدرب الزمالك قائلًا: "لدي طلبات بالفعل، لكن من الصعب للغاية أن أتحدث عنها أمام الجميع".

وأضاف: "عملنا في ظروف صعبة جدًا، وبكل تأكيد سوف نعمل على تقييم مشوار الفريق الأبيض في البطولة".

وأتم: "سوف نرى ماذا كان ينقص الفريق، وسنحاول معالجة الأخطاء، وتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة".

وكان الزمالك قد خسر لقب كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي، في المباراة النهائية، بهدفين دون رد، سجلهما أشرف بنشرقي ومروان عطية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.