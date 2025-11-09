المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

0 0
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أحمد عبد الرؤوف ليلا كورة: لدي طلبات.. وسنقيم مشوار الزمالك في السوبر

يلا كورة

كتب - يلا كورة

08:39 م 09/11/2025
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

رد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على سؤال يلا كورة حول طلباته من المدير الرياضي جون إدوارد، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، عقب خسارة نهائي السوبر المصري.

مدرب الزمالك ليلا كورة: لن أتحدث عن طلباتي.. وعملنا في ظروف صعبة

ووجه مراسل يلا كورة سؤاله إلى عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، حول أول طلب سيقوم بطلبه من المدير الرياضي لنادي الزمالك، عقب العودة لمصر، بعد نهاية تجربته على صعيد بطولة السوبر.

ورد مدرب الزمالك قائلًا: "لدي طلبات بالفعل، لكن من الصعب للغاية أن أتحدث عنها أمام الجميع".

وأضاف: "عملنا في ظروف صعبة جدًا، وبكل تأكيد سوف نعمل على تقييم مشوار الفريق الأبيض في البطولة".

وأتم: "سوف نرى ماذا كان ينقص الفريق، وسنحاول معالجة الأخطاء، وتطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة".

وكان الزمالك قد خسر لقب كأس السوبر المصري، على حساب الأهلي، في المباراة النهائية، بهدفين دون رد، سجلهما أشرف بنشرقي ومروان عطية، في اللقاء الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك مدرب الزمالك أحمد عبد الرؤوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
برشلونة

برشلونة

2

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg