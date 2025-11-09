المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

0 0
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توروب: قلت للاعبين أننا سنكتب التاريخ.. والسوبر لن يكون البطولة الأخيرة

محمد همام

كتب - محمد همام

08:43 م 09/11/2025
توروب

ييس توروب مدرب الأهلي

أدلى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، بعدة تصريحات حول تتويج الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 2-0.

وكان توروب قد حقق أولى ألقابه مع النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري، حيث أقيم اللقاء على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وقال توروب في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "مبروك لجماهير الأهلي العظيمة، هذه البطولة (السوبر المصري) لن تكون الأخيرة، والفوز على الزمالك شيء عظيم بالنسبة لنا."

وأضاف: "أتمنى أن نكمل ما حققناه في آخر أربعة أسابيع وأن نستمر في العمل الذي نقدمه. قلت للاعبين أننا سنبدأ كتابة التاريخ منذ هذا اليوم."

ومن المقرر أن يحصل فريق الأهلي على مكافأة مالية تقدر بـ 300 ألف دولار عقب الفوز ببطولة السوبر المصري كجزء من مكافأة التتويج.

كما عزز فريق الأهلي رصيده من ألقاب السوبر المصري ليصل إلى 16 لقبًا، ليفوز باللقب في آخر أربع نسخ، بينما توقف رصيد الزمالك عند 4 ألقاب.

السوبر المصري الزمالك الأهلي توروب السوبر المصري 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
برشلونة

برشلونة

2

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg