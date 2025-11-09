أدلى الدنماركي ييس توروب، المدير الفني لفريق الأهلي، بعدة تصريحات حول تتويج الفريق الأحمر بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بنتيجة 2-0.

وكان توروب قد حقق أولى ألقابه مع النادي الأهلي في نهائي السوبر المصري، حيث أقيم اللقاء على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وقال توروب في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "مبروك لجماهير الأهلي العظيمة، هذه البطولة (السوبر المصري) لن تكون الأخيرة، والفوز على الزمالك شيء عظيم بالنسبة لنا."

وأضاف: "أتمنى أن نكمل ما حققناه في آخر أربعة أسابيع وأن نستمر في العمل الذي نقدمه. قلت للاعبين أننا سنبدأ كتابة التاريخ منذ هذا اليوم."

ومن المقرر أن يحصل فريق الأهلي على مكافأة مالية تقدر بـ 300 ألف دولار عقب الفوز ببطولة السوبر المصري كجزء من مكافأة التتويج.

كما عزز فريق الأهلي رصيده من ألقاب السوبر المصري ليصل إلى 16 لقبًا، ليفوز باللقب في آخر أربع نسخ، بينما توقف رصيد الزمالك عند 4 ألقاب.