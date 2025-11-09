المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وليد صلاح الدين: الأهلي كان أفضل من الزمالك في كل شيء.. وأتقبل الانتقادات بشرط

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:44 م 09/11/2025
وليد صلاح الدين - الأهلي

وليد صلاح الدين - مدير الكرة بالأهلي

يرى وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن فريقه كان أفضل من الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 في كل شيء، موضحًا أنه يتقبل الانتقادات بشرط وحيد.

وتوج النادي الأهلي بالسوبر المصري، مساء اليوم الأحد، إثر تفوقه (2-0) على الزمالك في المباراة النهائية.

تصريحات وليد صلاح الدين

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة النادي الأهلي التلفزيونية: "الأهلي خاض 12 مباراة رسمية منذ وصولي.. كنا الأفضل في كل مباراة، وكنا مسيطرين حتى في المباريات التي لم نفز بها".

وأضاف: "ارتكبنا بعض الأخطاء في المباريات الماضية -منذ وصولي إلى الأهلي- لذا لا مشكلة في أن يتلقى الفريق بعض الانتقادات، لكن على الجميع أن يتذكر أننا كنا أفضل من جميع المنافسين السابقين في كل شيء".

قبل أن يختتم: "كنا أفضل من الزمالك في كل شيء.. والفوز بالسوبر المصري سيشكل فارقًا في مسيرة توروب مع الأهلي، وستعطينا مزيدًا من الثقة في البطولات المقبلة".

يشار إلى أن الأهلي حصد لقب السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه، والخامسة على التوالي.

 

