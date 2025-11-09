تأخر محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في رفع كأس السوبر المصري لبعض الدقائق، قبل الصعود إلى منصة التتويج.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

تأخر رفع كأس السوبر

قبل الذهاب إلى منصة التتويج، للاحتفال ورفع لقب كأس السوبر المصري، تأخر محمد الشناوي بعض الشيء، رغم انتظار اللاعبين والجهاز الفني.

وأفاد مراسل يلا كورة أن محمد الشناوي كان ينتظر اكتمال أعضاء الجهاز الفني، حيث إن بعضهم كان يشاهد المباراة من مدرجات ملعب محمد بن زايد.

وبعدما اكتمل الجهاز الفني ذهب محمد الشناوي حاملًا كأس السوبر المصري، واحتفل به مع بقية اللاعبين، احتفالًا بتتويج اللقب للمرة الـ16 في تاريخ الأحمر.

ونجح الدنماركي ييس توروب في التتويج بأول لقب مع الأهلي، بعدما تولى تدريب الفريق خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي رحل لتراجع النتائج.

كما تعتبر هذه البطولة الأولى للاعبي الأهلي الجدد الذين انضموا لصفوف الفريق الصيف الماضي.