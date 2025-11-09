هنأ أحمد سيد زيزو نجم الأهلي وبطل مباراة القمة جماهير ناديه وكل المنتمبن له بعد التتويج ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي بهدفين نظيفين بتوقيع أشرف بن شرقي ومروان عطية في مباراة نهائي السوبر التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب محمد بن زايد في الإمارات .

وقال زيزو في تصريحات تيلفزيونية " الزمالك دائمًا ينافس على البطولات ولكنه أمام الأهلي يلعب أمام صاحب الكلمة الأولى في أي بطولة".

وأضاف " لم اكن أهتم بتسجيل الأهداف ، سعيت فقط إلى الفوز بأولى بطولاتي مع الأهلي".

وأنهى " الموسم لا يزال في البداية وأمامنا الكثير من التحديات والبطولات".

وقدم زيزو مباراة مميزة على الصعيد الهجومي والدفاعي حيث إنه صنع الهدف الأول بدقة متناهية التي كانت شعاره طوال المباراة .

وجاء فوز زيزو بأفضل لاعب في المباراة ليتزامن بالفوز ببطولته الأولى مع الأهلي والتي جاءت على حساب ناديه السابق.