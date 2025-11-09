ظفر مروان عطية، متوسط ميدان النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في كأس السوبر المصري للأبطال 2025.

واستطاع الأهلي التتويج بلقب السوبر المصري، عقب فوزه على الزمالك، بهدفين دون رد، في المباراة النهائية، على ملعب "محمد بن زايد".

تقدم الأهلي في الدقيقة 45 بهدف أشرف بنشرقي، بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو، حيث سدد المغربي كرة استقرت على يمين الحارس محمد عواد.

وسجل مروان عطية الهدف في الدقيقة 72 من زمن المباراة، بصناعة من طاهر محمد طاهر، ليعزز النتيجة لصالح الأهلي.

بالأرقام.. مروان عطية الأفضل في سوبر الأبطال

ونال مروان عطية جائزة الأفضل في السوبر المصري، الذي احضنته الإمارات، بمشاركة الرباعي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

ونال مروان ثاني أعلى تقييم في نهائي كأس السوبر، بين الأهلي والزمالك، بـ(7.6) درجة، خلف أحمد سيد زيزو الأعلى في المباراة بـ(7.7).

هجوميًا، استطاع مروان تسجيل هدفًا ثمينًا للمارد الأحمر، من خلال تسديدة رائعة على مرمى عواد، تعتبر هي الوحيدة للاعب خلال اللقاء.

وبلغت دقة تمريرات مروان عطية في نهائي السوبر 73%، بعدما مرر 32 كرة صحيحة من أصل 44 على مدار شوطي المباراة.

ولمس عطية الكرة 54 مرة أمام الزمالك، ونجح في تعطيل هجمتين واعدتين للخصم، وقام بتدخل صحيح أمام الخصم.

وواصل مراون تألقه الدفاعي، باسترداد الكرة 6 مرات أمام لاعبي الزمالك، وفاز بمواجهتيبن هوائيتين من أصل (7) مواجهات أرضية.

كما فاز نجم وسط الأهلي بمواجهة هوائية أمام لاعبي الفارس الأبيض، ليثبت أنه الأفضل في نهائي سوبر الأبطال عن جدارة.

أرقام مروان عطية في نصف نهائي السوبر

تألق مروان عطية في مباراة نصف نهائي كأس السوبر، بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، والتي فاز خلالها الأحمر بنتيجة (2-1).

وحصل لاعب وسط الأهلي على تقييم مميز، بلغ (7.1)، خلف الثنائي نيتس جراديشار (7.9) ومحمود حسن تريزيجيه (7.8).

ولمس مروان الكرة أمام سيراميكا 62 مرة، وبلغت دقة تمريراته 81%، بواقع 43 كرة صحيحة من أصل 53 لمسة.

وقام مروان بعرقلة ناجحة للاعبي الخصم مرتين، وتدخل بشكل صحيح مرة وحيدة أمام لاعبي سيراميكا.

وأكد مروان تفوقه دفاعيًا، باسترداد الكرة أمام المنافس 4 مرات، وفاز أيضًا بثلاث مواجهات أرضية.