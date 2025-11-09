وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهئنة للفريق الأول لكرة القدم، بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

رسائل الخطيب بعد تتويج الأهلي

ونشر موقع الأهلي الرسمي، تهئنة محمود الخطيب للاعبي الفريق بعد حصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة تواليًا والـ16 في تاريخ النادي.

وأشاد الخطيب بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية، والإصرار على إحراز البطولة في هذه المرحلة، واستعدادًا لخوض تحديات عديدة في الفترة القادمة.

وتمنى رئيس الأهلي أن تكون بطولة السوبر بداية للمزيد من النجاحات والبطولات خلال الفترة القادمة على كافة المستويات المحلية والقارية.

وختامًا، وجه محمود الخطيب تهئنة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.

وكان الأهلي قد عبر نصف نهائي كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا (2-1)، قبل أن يتوج باللقب على حساب الزمالك.