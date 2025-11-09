المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بداية لمزيد من البطولات.. 3 رسائل من الخطيب بعد تتويج الأهلي بالسوبر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:10 م 09/11/2025
محمود الخطيب

محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهئنة للفريق الأول لكرة القدم، بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

رسائل الخطيب بعد تتويج الأهلي

ونشر موقع الأهلي الرسمي، تهئنة محمود الخطيب للاعبي الفريق بعد حصد لقب كأس السوبر المصري للمرة الخامسة تواليًا والـ16 في تاريخ النادي.

وأشاد الخطيب بالأداء المتميز للاعبين وروحهم العالية، والإصرار على إحراز البطولة في هذه المرحلة، واستعدادًا لخوض تحديات عديدة في الفترة القادمة.

وتمنى رئيس الأهلي أن تكون بطولة السوبر بداية للمزيد من النجاحات والبطولات خلال الفترة القادمة على كافة المستويات المحلية والقارية.

وختامًا، وجه محمود الخطيب تهئنة إلى جماهير الأهلي، مؤكدًا على تقديره لمساندتها لناديها وفرقه الرياضية في كل المواقف داخل وخارج البلاد.

وكان الأهلي قد عبر نصف نهائي كأس السوبر المصري على حساب سيراميكا كليوباترا (2-1)، قبل أن يتوج باللقب على حساب الزمالك.

الأهلي
الأهلي
الأهلي الزمالك محمود الخطيب مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر المصري

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

تفاصيل المباراة
