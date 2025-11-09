المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
على رأسهم زيزو.. نجوم يعرفون منصات التتويج لأول مرة مع الأهلي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:14 م 09/11/2025
زيزو

أحمد زيزو من مباراة الأهلي والزمالك

توج بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأول لقب مع المارد الأحمر، بعد انضمامهم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

نجوم الأهلي على منصات التتويج

تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، منح ثلاثي الفريق المنضم حديثًا في الصيف الماضي، اللقب الأول لهم بقميص المارد الأحمر.

حيث إن لقب كأس السوبر المصري، هو الأول في مشوار الثلاثي: أحمد زيزو، محمد علي بن رمضان وياسين مرعي، بعد انضمامهم لصفوف الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي.

بالإضافة إلى الثلاثي، هناك محمد سيحا الذي رافق بعثة الأهلي في السوبر بالإمارات، لكنه لم يدخل قائمة مباراتي سيراميكا كليوباترا أو الزمالك، لأن ييس توروب اكتفى بجلوس حارس واحد على دكة البدلاء، وهو مصطفى شوبير.

بينما كان محمد الشناوي هو حارس الأهلي الأساسي خلال مباراتي المربع الذهبي والنهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر المصري

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

