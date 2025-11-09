توج بعض من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأول لقب مع المارد الأحمر، بعد انضمامهم لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

نجوم الأهلي على منصات التتويج

تتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، منح ثلاثي الفريق المنضم حديثًا في الصيف الماضي، اللقب الأول لهم بقميص المارد الأحمر.

حيث إن لقب كأس السوبر المصري، هو الأول في مشوار الثلاثي: أحمد زيزو، محمد علي بن رمضان وياسين مرعي، بعد انضمامهم لصفوف الأهلي قبل انطلاق الموسم الحالي.

بالإضافة إلى الثلاثي، هناك محمد سيحا الذي رافق بعثة الأهلي في السوبر بالإمارات، لكنه لم يدخل قائمة مباراتي سيراميكا كليوباترا أو الزمالك، لأن ييس توروب اكتفى بجلوس حارس واحد على دكة البدلاء، وهو مصطفى شوبير.

بينما كان محمد الشناوي هو حارس الأهلي الأساسي خلال مباراتي المربع الذهبي والنهائي من بطولة كأس السوبر المصري.