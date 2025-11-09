المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

0 0
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

شكوى لمرتجي.. زيزو يتجاهل مصافحة هشام نصر (فيديو وصور)

محمد همام

كتب - محمد همام

09:20 م 09/11/2025
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg

تجاهل أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الأهلي، مصافحة هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أثناء تواجدهما في مراسم تسليم الميداليات في نهائي السوبر المصري 2025.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا وتوج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وتمكن أحمد سيد "زيزو" من صناعة الهدف الأول لفريقه، الذي سجله المغربي أشرف بنشرقي، ليُساهم اللاعب في حصد أول ألقابه مع "القلعة الحمراء".

وكان "زيزو" قد انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من الزمالك بعد نهاية عقده مع "القلعة البيضاء"، ليوقع في صفقة انتقال حر.

وخلال تسليم الميداليات، رفض "زيزو" مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ما دفع المسؤول بالقلعة البيضاء إلى تقديم شكوى ضد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات.

ويُذكر أن "زيزو" كان قد دخل في خلافات مع مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، حيث كان قد صرح هشام نصر سابقًا بأن اللاعب طلب الحصول على 60 مليون جنيه في الموسم.

السوبر المصري الزمالك الأهلي زيزو هشام نصر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
برشلونة

برشلونة

2

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg