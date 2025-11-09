تجاهل أحمد سيد "زيزو" لاعب فريق الأهلي، مصافحة هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، أثناء تواجدهما في مراسم تسليم الميداليات في نهائي السوبر المصري 2025.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا وتوج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وتمكن أحمد سيد "زيزو" من صناعة الهدف الأول لفريقه، الذي سجله المغربي أشرف بنشرقي، ليُساهم اللاعب في حصد أول ألقابه مع "القلعة الحمراء".

وكان "زيزو" قد انتقل إلى صفوف الأهلي قادمًا من الزمالك بعد نهاية عقده مع "القلعة البيضاء"، ليوقع في صفقة انتقال حر.

وخلال تسليم الميداليات، رفض "زيزو" مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، ما دفع المسؤول بالقلعة البيضاء إلى تقديم شكوى ضد خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في الإمارات.

ويُذكر أن "زيزو" كان قد دخل في خلافات مع مجلس إدارة نادي الزمالك بسبب عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، حيث كان قد صرح هشام نصر سابقًا بأن اللاعب طلب الحصول على 60 مليون جنيه في الموسم.