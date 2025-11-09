المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

0 0
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

الصدمة الأولى.. 8 نجوم يخسرون أول نهائي مع الزمالك

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:31 م 09/11/2025
عمرو ناصر خلال مباراة الأهلي والزمالك

عمرو ناصر خلال مباراة الأهلي والزمالك

سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بثنائية نظيفة، ليخسر بعض اللاعبين مباراتهم النهائية الأولى مع القلعة البيضاء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب محمد بن زايد.

وتواجد 9 نجوم جدد في قائمة نادي الزمالك، ليخسروا أول نهائئ لهم مع القلعة البيضاء، بعد انضمامهم لصفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك كلا من: محمد إسماعيل، شيكو بانزا وعمرو ناصر بصفة أساسية في تشكيل الزمالك بلقاء القمة، بينما شارك البرازيلي خوان بيزيرا وأحمد شريف في الشوط الثاني.

وفي المقابل اكتفى الثلاثي: مهدي سليمان، أحمد ربيع وعدي الدباغ بالجلوس على مقاعد البدلاء طيلة أحداث مباراة القمة.

وحرم النجوم الثمانية من حصد لقبهم الأول مع الزمالك، من بوابة السوبر المصري، في أول نهائي يخوضونه بالقميص الأبيض، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

كما خسر المدافع المغربي صلاح مصدق للمرة الأولى في المباريات النهائية مع الزمالك، بعدما كان قد توج بلقب كأس مصر، عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في الموسم الماضي.

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك الأهلي محمد إسماعيل عمرو ناصر بيزيرا نهائي السوبر

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
برشلونة

برشلونة

2

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

تفاصيل المباراة
