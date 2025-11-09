الصدمة الأولى.. 8 نجوم يخسرون أول نهائي مع الزمالك

سقط نادي الزمالك في فخ الهزيمة أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بثنائية نظيفة، ليخسر بعض اللاعبين مباراتهم النهائية الأولى مع القلعة البيضاء، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب محمد بن زايد.

وتواجد 9 نجوم جدد في قائمة نادي الزمالك، ليخسروا أول نهائئ لهم مع القلعة البيضاء، بعد انضمامهم لصفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك كلا من: محمد إسماعيل، شيكو بانزا وعمرو ناصر بصفة أساسية في تشكيل الزمالك بلقاء القمة، بينما شارك البرازيلي خوان بيزيرا وأحمد شريف في الشوط الثاني.

وفي المقابل اكتفى الثلاثي: مهدي سليمان، أحمد ربيع وعدي الدباغ بالجلوس على مقاعد البدلاء طيلة أحداث مباراة القمة.

وحرم النجوم الثمانية من حصد لقبهم الأول مع الزمالك، من بوابة السوبر المصري، في أول نهائي يخوضونه بالقميص الأبيض، أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

كما خسر المدافع المغربي صلاح مصدق للمرة الأولى في المباريات النهائية مع الزمالك، بعدما كان قد توج بلقب كأس مصر، عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في الموسم الماضي.