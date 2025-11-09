سيطرت أجواء احتفالية على غرفة ملابس النادي الأهلي في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد، إثر التتويج بكأس السوبر المصري 2025 على حساب الزمالك، إذ رقص اللاعبون على أنغام أغانٍ شعبية، حملت كلمات من قبيل "عملنا عقدة لناس" و"الجاي بتاعي".

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري بالفوز (2-0) على الزمالك.

احتفالات غرفة ملابس الأهلي

بعد رفع كأس السوبر المصري على أرضية ملعب محمد بن زايد، واصل لاعبو الأهلي احتفالاتهم في غرفة الملابس بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي سجل خلالها كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية هدفًا في الدقيقتين 44 و72 على الترتيب.

وبحسب ما يظهر في مقاطع الفيديو التي نشرها الأهلي عبر منصاته الرسمية، رقص اللاعبون في غرفة الملابس على كلمات مهرجان شعبي يحمل اسم "أنا أصلًا جامد"، مع كوبليهات مثل "يكفينا شر العين" و"عملنا عقدة لناس"، إلى جانب أغنية أخرى تدعى "الجاي بتاعي".

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، والخامسة تواليًا.