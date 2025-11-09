المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

0 0
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

"عملنا عقدة لناس" و"الجاي بتاعي".. احتفالات الأهلي بعد التتويج بالسوبر أمام الزمالك (فيديو)

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:32 م 09/11/2025
الأهلي

الأهلي من نهائي السوبر المصري ضد الزمالك

سيطرت أجواء احتفالية على غرفة ملابس النادي الأهلي في ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، اليوم الأحد، إثر التتويج بكأس السوبر المصري 2025 على حساب الزمالك، إذ رقص اللاعبون على أنغام أغانٍ شعبية، حملت كلمات من قبيل "عملنا عقدة لناس" و"الجاي بتاعي".

وحقق الأهلي لقب كأس السوبر المصري بالفوز (2-0) على الزمالك.

احتفالات غرفة ملابس الأهلي

بعد رفع كأس السوبر المصري على أرضية ملعب محمد بن زايد، واصل لاعبو الأهلي احتفالاتهم في غرفة الملابس بالفوز على الزمالك في المباراة النهائية التي سجل خلالها كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية هدفًا في الدقيقتين 44 و72 على الترتيب.

وبحسب ما يظهر في مقاطع الفيديو التي نشرها الأهلي عبر منصاته الرسمية، رقص اللاعبون في غرفة الملابس على كلمات مهرجان شعبي يحمل اسم "أنا أصلًا جامد"، مع كوبليهات مثل "يكفينا شر العين" و"عملنا عقدة لناس"، إلى جانب أغنية أخرى تدعى "الجاي بتاعي".

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر في تاريخه، والخامسة تواليًا.

الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
برشلونة

برشلونة

2

ويحتل برشونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 25 نقطة، بفارق نقطة عن فياريال الوصيف، و6 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد. وفي المقابل يتواجد سيلتا فيجو في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الليجا، برصيد 13 نقطة.

تفاصيل المباراة
