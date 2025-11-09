المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
وزير الرياضة: مليار مشاهدة للسوبر تعكس مكانة الكرة المصرية عربيا ودوليا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:13 م 09/11/2025
مباراة القمة

وزير الشباب والرياضة من منصات تتويج كأس السوبر المصري

أشاد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتنظيم المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

السوبر يجني مليار مشاهدة

وأكد صبحي في تصريحات عبر المركز الإعلامي للشباب والرياضة أن الأجواء المميزة داخل الملعب والوجود الجماهيري الكبير أسهما في خروج نسخة مشرفة تليق بالكرة المصرية وجماهيرها.

أضاف أن وصول نسب المشاهدة العالمية إلى نحو مليار مشاهدة يعكس المكانة الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم المصرية عربيا ودوليا، ويؤكد قوة التأثير والجاذبية التي تمتلكها.

كما شدد على أن التعاون الرياضي بين مصر والإمارات أصبح نموذجا يحتذى به، موجها الشكر إلى جميع الجهات المنظمة على تقديم بطولة ظهرت بصورة حضارية تليق باسم الكرة المصرية.

واختتم الوزير مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده المنظومة الرياضية المصرية بفضل الدعم الكامل من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والإمارات حكومة وشعبا.

الأهلي الزمالك مباراة الأهلي والزمالك كأس السوبر المصري نهائي كأس السوبر المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

