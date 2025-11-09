المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر المصرى
الأهلي

الأهلي

2 0
17:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإسباني
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

2 3
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الفرنسي
ليون

ليون

2 2
21:45
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

4 0
16:00
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
18:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإيطالي
جنوى

جنوى

2 2
16:00
فيورنتينا

فيورنتينا

الدوري الإسباني
رايو فاييكانو

رايو فاييكانو

0 0
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس العالم تحت 17 عاما
الامارات

الامارات

0 5
16:45
السنغال

السنغال

الدوري الفرنسي
ميتز

ميتز

2 1
18:15
نيس

نيس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لقطة لم تعرض على الشاشة.. كواليس قمة الأهلي والزمالك في السوبر المصري (فيديو)

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

10:29 م 09/11/2025
زيزو

أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي

انتهت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بفوز الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 44، قبل أن يسجل مروان عطية الهدف الثاني في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

لقطة لم تعرض على الشاشة

التقطت عدسة "يلا كورة" لقطة لم تعرض على الشاشة، حيث قام محمد الشناوي، حارس وقائد فريق الأهلي، بالنداء على أحد الأشخاص قبل أن يرفع كأس السوبر المصري 2025.

عناق خاص

قام محمد عواد بمعانقة أشرف بنشرقي بعد أحداث اللقاء في مشهد يعكس الروح الرياضية بين لاعبي القطبين.

هتاف خاص

هتفت جماهير الأهلي للاعبي الفريق، خاصة الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي، في مشهد يعكس دعم الجماهير لفريقها.

احتفال الأهلي

احتفل لاعبو فريق الأهلي بالفوز بلقب السوبر فور نهاية المباراة، والتي شهدت تتويج الفريق بلقب السوبر للمرة الـ16 في تاريخه.

الأهلي السوبر المصري الزمالك السوبر المصري 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

2 3
برشلونة

برشلونة

51

نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي برشلونة في وسط الملعب ومحاولات لاختراق الدفاع وتسجيل الهدف الرابع

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg