انتهت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بفوز الأهلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وجاء هدف الأهلي الأول عن طريق أشرف بنشرقي في الدقيقة 44، قبل أن يسجل مروان عطية الهدف الثاني في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

لقطة لم تعرض على الشاشة

التقطت عدسة "يلا كورة" لقطة لم تعرض على الشاشة، حيث قام محمد الشناوي، حارس وقائد فريق الأهلي، بالنداء على أحد الأشخاص قبل أن يرفع كأس السوبر المصري 2025.

لقطة لم تعرض على الشاشة.. الشناوي كان بينده على مين قبل رفع السوبر!؟ pic.twitter.com/UtUBebBis3 — Yallakora (@Yallakoranow) November 9, 2025

عناق خاص

قام محمد عواد بمعانقة أشرف بنشرقي بعد أحداث اللقاء في مشهد يعكس الروح الرياضية بين لاعبي القطبين.

عناق خاص بين عواد وبنشرقي.. الروح الرياضية حاضرة بين لاعبي الأهلي والزمالك pic.twitter.com/EFyRCVvbOp — Yallakora (@Yallakoranow) November 9, 2025

هتاف خاص

هتفت جماهير الأهلي للاعبي الفريق، خاصة الثنائي أحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي، في مشهد يعكس دعم الجماهير لفريقها.

احتفال نجوم الأهلي بالسوبر.. وتحية من لاعبي الزمالك pic.twitter.com/6UYT0RVHhz — Yallakora (@Yallakoranow) November 9, 2025

احتفال الأهلي

احتفل لاعبو فريق الأهلي بالفوز بلقب السوبر فور نهاية المباراة، والتي شهدت تتويج الفريق بلقب السوبر للمرة الـ16 في تاريخه.