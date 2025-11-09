خسر نادي الزمالك نهائي السوبر المصري على يد غريمه الأهلي، بعدما فشل في تهديد مرمى الفريق الأحمر، سوى بفرصة وحيدة أهدرها شيكو بانزا في الشوط الأول، بينما سجل سيف الدين الجزيري هدفًا ألغي بداعي لمسة يد في الدقائق الأخيرة.

وتشير أرقام مباراة القمة، وفقًا لموقع سوفا سكور، أن الزمالك اعتمد على جبهة وحيدة هجوميا، وهي الجبهة اليمنى، سواء بتواجد شيكو بانزا في الشوط الأول، أو عند مشاركة خوان بيزيرا بالشوط الثاني في المركز ذاته كجناح أيمن.

خريطة مناطق كثافة هجوم الزمالك في القمة

جاءت أخطر فرص الزمالك من الجبهة اليسرى بعد انطلاقة من شيكو بانزا، من هجمة مرتدة، لكن ما دون ذلك غابت الخطورة في تلك الجبهة، حتى مع تحول شيكو بانزا لشغل مركز الجناح الأيسر في الشوط الثاني.

وفي المقابل غابت الزمالك في عمق دفاع الأهلي بشكل تام، في ظل تأمين الفريق الأحمر بثنائي دفاعي في خط الوسط، هما: مروان عطية وأليو ديانج، بالإضافة لابتعاد ناصر ماهر عن عمق الملعب خاصة في الشوط الأول.

ووصلت نسبة استحواذ الزمالك إلى 48% فقط مقابل 52% لصالح الأهلي، وسدد الفريق الأبيض 7 كرات أمام غريمه الأحمر بينها 4 فقط على المرمى، وتحصل على 20 مخالفة، وأكمل 230 تمريرة صحيحة من أصل 303.

ولم يستغل الزمالك سلاح الكرات العرضية، بعدما أرسل 5 عرضيات صحيحة فقط من أصل 20، بنسبة دقة بلغت 20% فقط، بينما لعب 20 كرة طويلة صحيحة من 43، بنسبة دقة 47%.