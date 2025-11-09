أعرب المغربي أشرف بنشرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال على حساب الزمالك.

الأهلي توج بلقب كأس السوبر للمرة الـ16 في تاريخه بعدما أسقط الزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.. طالع التفاصيل من هنا

سعادة أشرف بنشرقي

وقال بنشرقي في تصريحات عبر موقع الأهلي الرسمي: "جميع لاعبي الفريق سعداء للغاية بهذا التتويج ويتمنون إضافة المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة".

أضاف: "ييس توروب مدرب كبير ولديه أفكار تدريبية متميزة، ويمنح اللاعبين الكثير من المعلومات المفيدة، والأهلي في ظل وجود هذه المجموعة من اللاعبين سيذهب بعيدًا ويحصد الكثير من الألقاب على المستويين المحلي والقاري".

تابع: "جمهور الأهلي يستحق التتويج بلقب السوبر، لأنه يقدم الدعم الدائم والمساندة للفريق في كل البطولات سواء كانت داخل مصر أو خارجها".

تابع اللاعب المغربي: "اللعب أمام جماهير كبيرة مثل جماهير الأهلي يعطي اللاعبين ثقة كبيرة في أنفسهم ويمنحهم دوافع قوية لتحقيق الفوز باستمرار".

اختتم تصريحاته: "أسعى لتطوير المستوى بشكل دائم من أجل الظهور بشكل جيد والمساهمة في حصد الكثير من الإنجازات مع الأهلي".

واكن المغربي أشرف بنشرقي سجل هدف الأهلي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك، بعدما تلقى كرة عرضية من أحمد زيزو، ثم روضها وسددها في الشباك.