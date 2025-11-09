المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ملف يلا كورة.. تتويج الأهلي أمام الزمالك.. تأهل منتخب مصر.. ومرموش يتفوق على صلاح

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:30 م 09/11/2025
الأهلي

الأهلي يتوج بالسوبر المصري أمام الزمالك

نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء اليوم الأحد، تزامنًا مع تتويج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري 2025 على حساب الزمالك، جنبًا إلى جنب مع ضمان منتخب مصر تأهله إلى الدور المقبل في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا قبل خوض مباراته الأخيرة ضد إنجلترا، فضلًا عن تفوق عمر مرموش على محمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي.

وفيما يلي، أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأحد..

استبعاد بنتايك

غاب اللاعب المغربي محمود بنتايك عن قائمة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، فيما أوضح مصدر خاص ليلا كورة أسباب ذلك.

لماذا غاب بنتايك عن لقاء الزمالك والأهلي؟

برونزية سيراميكا كليوباترا

حصد نادي سيراميكا كليوباترا الميدالية البرونزية في كأس السوبر المصري، بعدما هزم بيراميدز في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

سيراميكا يحصد البرونزية على حساب بيراميدز

تيفو الأهلي والزمالك

رفعت جماهير الأهلي والزمالك "تيفو" خاص قبل انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر المصري لدعم فريقها.

شاهد بالصور.. تيفو جماهير الأهلي والزمالك

أهداف السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

سجل الأهلي هدفين في شباك الزمالك عن طريق كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية في الدقيقتين 45 و72 على الترتيب.

شاهد بالفيديو.. هدف بنشرقي في الزمالك

شاهد بالفيديو.. هدف عطية في الزمالك

إلغاء هدف الزمالك

أحرز الزمالك هدفًا في الأهلي عن طريق سيف الدين الجزيري قبل إلغائه بتدخل من الـVAR.

ما سبب إلغاء هدف الجزيري في الأهلي؟

تتويج الأهلي على حساب الزمالك

توج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد تفوقه (2-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

شاهد بالفيديو.. الأهلي يتوج بالسوبر المصري أمام الزمالك

جوائز الأهلي والزمالك

يحصل الأهلي والزمالك على جائزة مالية مختلفة نظير مشاركتهما في كأس السوبر المصري.

كم يحصل الأهلي والزمالك بعد مشاركتهما في السوبر المصري؟

سجل أبطال السوبر المصري

عزز النادي الأهلي موقعه في صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر المصري، بينما يظل الزمالك وصيفًا.

عدد ألقاب الأهلي في كأس السوبر المصري

مرموش يتفوق على صلاح

التقى الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح وجهًا لوجه في مباراة فوز مانشستر سيتي على ليفربول (3-0) في قمة مباريات الجولة الحادية عشر بالدوري الإنجليزي.

انهيار ليفربول أمام مانشستر سيتي

ماذا قدم مرموش وصلاح في لقاء سيتي وليفربول؟

تصريحات توروب

بدا المدرب الدنماركي ييس توروب سعيدًا بالحصول على أول ألقابه مع النادي الأهلي في كأس السوبر المصري، إثر الفوز على الزمالك.

ماذا قال توروب بعد فوز الأهلي بالسوبر المصري؟

أول تعليق من زيزو

علق أحمد مصطفى زيزو على تتويجه رفقة النادي الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب فريقه السابق الزمالك.

ماذا قال زيزو بعد فوز الأهلي على الزمالك؟

واقعة زيزو مع هشام نصر

تجاهل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، مصافحة هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، أثناء تواجدها في مراسم تسليم الميداليات في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

شاهد بالفيديو والصور.. زيزو يتجاهل مصافحة هشام نصر

تأهل منتخب مصر

ضمن المنتخب المصري تأهله إلى دور الـ32 في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا قبل خوض مباراته الأخيرة أمام إنجلترا، في انتظار التعرف إلى مركزه بين الأول والثاني وأفضل ثوالث.

منتخب مصر يتأهل في كأس العالم تحت 17 عاما

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
أخبار إحصائيات
الزمالك الأهلي الدوري الإنجليزي كأس السوبر المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg