نشر يلا كورة عددًا من الموضوعات المهمة، مساء اليوم الأحد، تزامنًا مع تتويج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري 2025 على حساب الزمالك، جنبًا إلى جنب مع ضمان منتخب مصر تأهله إلى الدور المقبل في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا قبل خوض مباراته الأخيرة ضد إنجلترا، فضلًا عن تفوق عمر مرموش على محمد صلاح في مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالدوري الإنجليزي.

وفيما يلي، أهم موضوعات يلا كورة، مساء الأحد..

غاب اللاعب المغربي محمود بنتايك عن قائمة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، فيما أوضح مصدر خاص ليلا كورة أسباب ذلك.

حصد نادي سيراميكا كليوباترا الميدالية البرونزية في كأس السوبر المصري، بعدما هزم بيراميدز في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

رفعت جماهير الأهلي والزمالك "تيفو" خاص قبل انطلاق مباراة نهائي كأس السوبر المصري لدعم فريقها.

سجل الأهلي هدفين في شباك الزمالك عن طريق كل من أشرف بنشرقي ومروان عطية في الدقيقتين 45 و72 على الترتيب.

أحرز الزمالك هدفًا في الأهلي عن طريق سيف الدين الجزيري قبل إلغائه بتدخل من الـVAR.

توج النادي الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، بعد تفوقه (2-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

يحصل الأهلي والزمالك على جائزة مالية مختلفة نظير مشاركتهما في كأس السوبر المصري.

عزز النادي الأهلي موقعه في صدارة قائمة أكثر الأندية تتويجًا بكأس السوبر المصري، بينما يظل الزمالك وصيفًا.

التقى الثنائي عمر مرموش ومحمد صلاح وجهًا لوجه في مباراة فوز مانشستر سيتي على ليفربول (3-0) في قمة مباريات الجولة الحادية عشر بالدوري الإنجليزي.

بدا المدرب الدنماركي ييس توروب سعيدًا بالحصول على أول ألقابه مع النادي الأهلي في كأس السوبر المصري، إثر الفوز على الزمالك.

علق أحمد مصطفى زيزو على تتويجه رفقة النادي الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب فريقه السابق الزمالك.

تجاهل أحمد مصطفى زيزو، لاعب الأهلي، مصافحة هشام نصر، نائب رئيس الزمالك، أثناء تواجدها في مراسم تسليم الميداليات في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

ضمن المنتخب المصري تأهله إلى دور الـ32 في منافسات كأس العالم تحت 17 عامًا قبل خوض مباراته الأخيرة أمام إنجلترا، في انتظار التعرف إلى مركزه بين الأول والثاني وأفضل ثوالث.

