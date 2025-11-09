وجه حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، انتقادات لاذعة لصفقات الفريق الأبيض الصيفية، عقب خسارة نهائي كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي النادي الأهلي، بهدفين دون رد.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "عمرو ناصر وسيف جعفر لم يستغلا الفرصة التي حصلا عليها ضد الأهلي، الزمالك أصبح أكثر سيطرة بعد التبديلات في الشوط الثاني، لكنه لا يمتلك الأدوات الكافية، الزمالك كان يعتمد على جبهة بيزيرا رغم أنه كان مصابًا، لكنه الوحيد الذي كان قادرًا على المراوغة".

وأضاف: "شيكو بانزا لاعب مهمل، هو سريع للغاية فقط، راوغ أكثر من لاعب في فرصة الشوط الأول، لكنه سددها في الزاوية الضيقة بدلًا من التمرير لناصر ماهر، والزمالك لم يستفد من أي صفقة باستثناء خوان بيزيرا".

وأكمل: "صفقات الزمالك الجديدة لم تضف أي شيء، الفريق خاض 14 مباراة تقريبًا في مختلف البطولات، لا يوجد أي لاعب تستطيع أن تقول أن لديه المزيد، لاعيبة جيدة لكنهم عاديين، وليسوا في مستوى نادي الزمالك".

وواصل: "لم يقدم أي لاعب الإضافة سوى خوان بيزيرا، الزمالك يمر بظروف صعبة، والإصابات أثرت عليه، من الوارد أن يقوم عبد الرؤوف بارتكاب أخطاء أيضًا، كنت أرى أن عبد الله السعيد لم يكن يجب أن يستبدل".

وتابع: "في شهر يناير يجب أن يقوم الزمالك بالتخلص من كل الصفقات الجديدة، باستثناء خوان بيزيرا، ثم التعاقد مع 4 لاعبين مميزين، هل ظهر أي منهم كصفقة رابحة خلال المباريات الماضية؟ لا يوجد، شيكو بانزا غير منظم في عمله، إذا لعبت بالناشئين ربما سيكون المردود مماثل أو أفضل".

وأتم: "الأهلي كان أخطر وأفضل فنيًا، رغم أنه لم يصنع العديد من الفرص، الزمالك يجيد لعب مثل هذه المباريات، وكان سيكرر ذلك لولا هدف بنشرقي في الشوط الأول".