حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب غريمه التقليدي الزمالك، مساء أمس الأحد، ليتوج بلقب كأس السوبر المصري، بثنائية أشرف بنشرقي ومروان عطية، بعد جملة مكررة للفريق الأحمر، وسط أخطاء مشتركة بين وسط ودفاع منافسه الأبيض.

وجاء الهدف الأول بعد لعبة معتادة في هجوم الأهلي، خاصة منذ وصول المدرب الدنماركي ييس توروب بمنح حرية الحركة لزيزو وأشرف بن شرقي، للتبادل الأدوار، والاعتماد على اللامركزية أحيانًا، حيث منح زيزو الإشارة لبن شرقي للسقوط إلى منتصف الملعب بجواره، لسحب الظهير الأيسر أحمد فتوح.

خدعة الأهلي نجحت بالفعل، حيث منح بنشرقي هو الآخر إشارته لزيزو، للانطلاق خلف دفاع الزمالك، وتحديدًا في الجبهة اليمنى، وسط رقابة من جانب الونش، وسرحان دفاعي لمحمد شحاتة الذي لم يكن يراقب أي لاعب في تلك المساحات.

وصلت الكرة لمحمد هاني، وعند ذلك ظهر أحمد عبد الرؤوف وهو يشير للاعبي الزمالك بعدم ترك أشرف بنشرقي، ليظل فتوح في حيرة من أمره بين إغلاق مسار التمرير للنجم المغربي، أو العودة لمركزه لمراقبة زيزو.

وفي الوقت ذاته وجد الونش نفسه تائهًا في كرة الهدف الأول للنادي الأهلي، حيث تأخر في اتخاذ قراره بالعودة لمراقبة جراديشار، ليضع محمد إسماعيل في مأزق حيث كان ملزمًا بإيقاف ثنائي هجوم الأحمر.

وكانت المسافة كبيرة بين الظهير الأيمن للزمالك وقلب دفاعه، بفضل تمركز تريزيجيه كجناح أيسر، لتصل الكرة نحو بنشرقي الذي تحرك في العمق بذكاء ليستغل الثغرة في ظل عدم تراجع محمد شحاتة لأداء دوره الدفاعي، مع قفز محمد إسماعيل بشكل خاطئ ليفشل في إبعاد الكرة.





وفي الهدف الثاني، ارتكب عبد الله السعيد خطأ سهلًا في التمرير، حرم به فريقه من فرصة تسجيل هدف التعادل، ليمنح الأهلي الفرصة، وينجح الأحمر في استغلالها بتسجيل الهدف الثاني.

وتردد السعيد في تمرير الكرة، رغم تواجد ناصر ماهر في وضعية جيدة ليضعه في مواجهة 2 على 2، أو خوان بيزيرا لمواجهة 3 على 3، أو منح الكرة مباشرة نحو سيف الجزيري للانفراد بالحارس أو انطلاق في سباق 1 على 1 نحو مرمى الأهلي، وهو الحل الذي لجأ إليه أخيرًا لكنه مرر كرة سيئة قطعت بسهولة.

استمرت تلك الهجمة عقب تمريرة من مروان عطية نحو طاهر محمد طاهر، ليكمل لاعب الوسط انطلاقته لمتابعة عرضية مهاجم الفريق الأحمر، وسط تأخر عبد الله السعيد في عملية الرقابة والالتحام مع منافسه، مما منح الأفضلية لنجم الأهلي.

ولم ينجح عبد الرؤوف في إيجاد حل لإيقاف محاولات ثلاثي الأحمر، الذين لم يهددوا مرمى الزمالك بعدة فرص خطيرة، لكنهم كانوا أصحاب الفرص الأخطر والأكثر على المرمى، مقارنة بكتيبة المدرب الصاعد.