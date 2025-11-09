المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

خدعة معتادة وإشارة عبد الرؤوف الخاطئة.. كيف سجل الأهلي ثنائية في شباك الزمالك؟ (تحليل)

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:59 ص 10/11/2025
احتفال أشرف بنشرقي لاعب الأهلي

احتفال أشرف بنشرقي لاعب الأهلي خلال مواجهة الزمالك في كأس السوبر

حقق النادي الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب غريمه التقليدي الزمالك، مساء أمس الأحد، ليتوج بلقب كأس السوبر المصري، بثنائية أشرف بنشرقي ومروان عطية، بعد جملة مكررة للفريق الأحمر، وسط أخطاء مشتركة بين وسط ودفاع منافسه الأبيض.

وجاء الهدف الأول بعد لعبة معتادة في هجوم الأهلي، خاصة منذ وصول المدرب الدنماركي ييس توروب بمنح حرية الحركة لزيزو وأشرف بن شرقي، للتبادل الأدوار، والاعتماد على اللامركزية أحيانًا، حيث منح زيزو الإشارة لبن شرقي للسقوط إلى منتصف الملعب بجواره، لسحب الظهير الأيسر أحمد فتوح.

خدعة الأهلي نجحت بالفعل، حيث منح بنشرقي هو الآخر إشارته لزيزو، للانطلاق خلف دفاع الزمالك، وتحديدًا في الجبهة اليمنى، وسط رقابة من جانب الونش، وسرحان دفاعي لمحمد شحاتة الذي لم يكن يراقب أي لاعب في تلك المساحات.

وصلت الكرة لمحمد هاني، وعند ذلك ظهر أحمد عبد الرؤوف وهو يشير للاعبي الزمالك بعدم ترك أشرف بنشرقي، ليظل فتوح في حيرة من أمره بين إغلاق مسار التمرير للنجم المغربي، أو العودة لمركزه لمراقبة زيزو.

وفي الوقت ذاته وجد الونش نفسه تائهًا في كرة الهدف الأول للنادي الأهلي، حيث تأخر في اتخاذ قراره بالعودة لمراقبة جراديشار، ليضع محمد إسماعيل في مأزق حيث كان ملزمًا بإيقاف ثنائي هجوم الأحمر.

وكانت المسافة كبيرة بين الظهير الأيمن للزمالك وقلب دفاعه، بفضل تمركز تريزيجيه كجناح أيسر، لتصل الكرة نحو بنشرقي الذي تحرك في العمق بذكاء ليستغل الثغرة في ظل عدم تراجع محمد شحاتة لأداء دوره الدفاعي، مع قفز محمد إسماعيل بشكل خاطئ ليفشل في إبعاد الكرة.



وفي الهدف الثاني، ارتكب عبد الله السعيد خطأ سهلًا في التمرير، حرم به فريقه من فرصة تسجيل هدف التعادل، ليمنح الأهلي الفرصة، وينجح الأحمر في استغلالها بتسجيل الهدف الثاني.

وتردد السعيد في تمرير الكرة، رغم تواجد ناصر ماهر في وضعية جيدة ليضعه في مواجهة 2 على 2، أو خوان بيزيرا لمواجهة 3 على 3، أو منح الكرة مباشرة نحو سيف الجزيري للانفراد بالحارس أو انطلاق في سباق 1 على 1 نحو مرمى الأهلي، وهو الحل الذي لجأ إليه أخيرًا لكنه مرر كرة سيئة قطعت بسهولة.

استمرت تلك الهجمة عقب تمريرة من مروان عطية نحو طاهر محمد طاهر، ليكمل لاعب الوسط انطلاقته لمتابعة عرضية مهاجم الفريق الأحمر، وسط تأخر عبد الله السعيد في عملية الرقابة والالتحام مع منافسه، مما منح الأفضلية لنجم الأهلي.

ولم ينجح عبد الرؤوف في إيجاد حل لإيقاف محاولات ثلاثي الأحمر، الذين لم يهددوا مرمى الزمالك بعدة فرص خطيرة، لكنهم كانوا أصحاب الفرص الأخطر والأكثر على المرمى، مقارنة بكتيبة المدرب الصاعد.

الأهلي
الأهلي
أخبار إحصائيات
الأهلي الزمالك نهائي السوبر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg