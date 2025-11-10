المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

ثقة بركات وإشادة غالي وراتب 100 مليون.. ماذا قالوا عن شخصية زيزو أمام الزمالك؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:22 ص 10/11/2025
زيزو

زيزو يحتفل بأول ألقابه مع الأهلي

حصد اللاعب أحمد مصطفى زيزو جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر المصري 2025، بعدما قاد الأهلي إلى الفوز على حساب فريقه السابق الزمالك، ليحظى بإشادة واسعة من نجوم كرة القدم المصرية، ليس لأدائه المميز وحسب، بل أيضًا بسبب الشخصية التي واجه بها 90 دقيقة من الهتافات الجماهيرية المسيئة.

وصنع زيزو هدفًا في فوز الأهلي (2-0) على الزمالك، في مباراته الأولى على الإطلاق ضد فريقه السابق.

شخصية زيزو أمام الزمالك

ظلت جماهير الزمالك تهتف ضد زيزو منذ الدقيقة الأولى التي هبط فيها اللاعب إلى أرضية ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أثناء عمليات الإحماء، قبل أن تنطلق المباراة من الأساس.

ولم يتأثر زيزو أبدًا بهتافات جماهير الزمالك، ليقدم 90 دقيقة مثالية، حصل بها على جائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر المصري.

وعلق زيزو في تصريحات عبر قناة دبي الرياضية على الطريقة التي واجه بها الضغوطات الجماهيرية، بقوله: "مواجهة الزمالك كانت بالنسبة لي مجرد مباراة كرة قدم.. وليست حربًا".

وأضاف اللاعب الذي دافع عن شعار الزمالك بين 2019 و2025: "كنت في نادٍ كبير لديه جماهير كبيرة، والآن أنا في ناد كبير يملك أيضًا جماهير كبيرة".

بركات يتذكر مباراته أمام الإسماعيلي

أشاد محمد بركات بما قدمه زيزو ضد الزمالك، متذكرًا مباراته الأولى بقميص الأهلي ضد الإسماعيلي، عندما سجل 3 أهداف في شباك فريقه السابق.

وقال بركات في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر2: "أداء زيزو عظمة.. زيزو يصنف بأنه أفضل لاعب في مصر، لذا من الطبيعي أن يمتلك تلك الشخصية، وكنت واثقًا من تألقه، وأنه لن يخرج عن شعوره أبدًا".

وأضاف: "عشت موقفًا مشابهًا لزيزو عندما واجهت الإسماعيلي لأول مرة مع الأهلي في الإسماعيلية.. سجلت آنذاك 3 أهداف، ولم أكن مهتمًا بالضغوطات الجماهيرية، رغم صعوبة ذلك".

ثم زاد: "الضغوطات كانت على زيزو من جماهير الأهلي أيضًا، وليس الزمالك فقط".

قبل أن يختتم: "لا يوجد أفضل من الحصول على جائزة رجل المباراة في أول ظهور ضد الزمالك، واستحقها بالفعل.. وهذا الأداء لا يخرج سوى من لاعب كبير بعقلية خاصة مثل زيزو".

انبهار حسام غالي

وفي تصريحات عبر قناة أون سبورت التليفزيونية، أبدى غالي إعجابًا خاصًا بالعقلية التي تمتع بها زيزو في مباراته الأولى أمام الزمالك.

وقال لاعب الأهلي السابق: "أعجبني تعامل زيزو مع ضغوطات جماهير الزمالك رغم أنه كان (يسمع شتيمته بنفسه)".

وواصل تصريحاته في هذا الشأن: "زيزو لعب بهدوء أعصاب.. وتحكم في انفعالاته بشكل مثالي، لم يرد على هتافات جماهير الزمالك، ولم يحاول استفزازهم أبدًا بأي تصرف".

يستحق أكثر من 100 مليون جنيه

يرى أحمد نبيل مانجا الذي لعب أيضًا بين صفوف الأهلي أن زيزو يستحق الحصول على راتب أكثر من 100 مليون جنيه في السنة الواحدة.

وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أكثر ما يعجبني في لاعب كرة القدم أن يملك شخصية وثبات انفعالي والتزام ومجهود وإنكار ذات.. زيزو لاعب مصري بمواصفات أوروبية، ويستحق راتبًا أكثر من 100 مليون جنيه".

برأيك.. كيف ترى الطريقة التي تعامل بها زيزو مع ضغوطات جماهير الزمالك؟

الزمالك الأهلي زيزو

