بدا محمود عبد الرازق شيكابالا غاضبًا من خسارة فريقه السابق الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وفشل الزمالك في حصد لقب كأس السوبر المصري بعد أن خسر (2-0) أمام الأهلي في مباراة أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تصريحات شيكابالا عن الزمالك

وقال شيكابالا في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر2: "لا أريد تقييم لاعبي الزمالك.. بالنسبة لي كان هناك ثنائي فقط لعب ضد الأهلي هما محمد شحاتة وأحمد فتوح، والآخرين لم يكن لهم وجود".

وأضاف: "أعجبني توروب.. من الواضح أنه درس الزمالك جيدًا، ضغط على الدفاع منذ الدقيقة الأولى، ولم نتمكن من الخروج بالكرة ربما في استثناء لقطة أو اثنتين".

وأكمل تصريحاته: "مشكلة الزمالك ليست مادية.. الزمالك لديه مشكلة واضحة في اختيار اللاعبين، وعلينا أن نعترف بأن الفريق تم تكوينه بشكل خاطئ، وعلينا تصحيح ذلك في يناير المقبل".

ثم زاد: "بعض لاعبي الزمالك لا يستحقون ارتداء هذا القميص، ومن حق الجماهير أن تكون غاضبة".

قبل أن يختتم: "أداء زيزو وبنشرقي كان جيدًا، والسبب في ذلك الطريقة التي لعب بها الزمالك.. وكنت أفضل أن نلعب بـ3 مدافعين أمام الأهلي".

يشار إلى أن الزمالك لم يتوج بكأس السوبر المصري منذ عام 2020، فيما حصد الأهلي اللقب في آخر 5 نسخ متتالية.