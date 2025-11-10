المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

- -
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

- -
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
14:30
المكسيك

المكسيك

شيكابالا: مشكلتنا ليست مادية.. وبعض اللاعبين لا يستحقون ارتداء قميص الزمالك

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:56 م 10/11/2025
شيكابالا نجم نادي الزمالك

شيكابالا بقميص الزمالك

بدا محمود عبد الرازق شيكابالا غاضبًا من خسارة فريقه السابق الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري 2025.

وفشل الزمالك في حصد لقب كأس السوبر المصري بعد أن خسر (2-0) أمام الأهلي في مباراة أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

تصريحات شيكابالا عن الزمالك

وقال شيكابالا في تصريحاته عبر قناة إم بي سي مصر2: "لا أريد تقييم لاعبي الزمالك.. بالنسبة لي كان هناك ثنائي فقط لعب ضد الأهلي هما محمد شحاتة وأحمد فتوح، والآخرين لم يكن لهم وجود".

وأضاف: "أعجبني توروب.. من الواضح أنه درس الزمالك جيدًا، ضغط على الدفاع منذ الدقيقة الأولى، ولم نتمكن من الخروج بالكرة ربما في استثناء لقطة أو اثنتين".

وأكمل تصريحاته: "مشكلة الزمالك ليست مادية.. الزمالك لديه مشكلة واضحة في اختيار اللاعبين، وعلينا أن نعترف بأن الفريق تم تكوينه بشكل خاطئ، وعلينا تصحيح ذلك في يناير المقبل".

ثم زاد: "بعض لاعبي الزمالك لا يستحقون ارتداء هذا القميص، ومن حق الجماهير أن تكون غاضبة".

قبل أن يختتم: "أداء زيزو وبنشرقي كان جيدًا، والسبب في ذلك الطريقة التي لعب بها الزمالك.. وكنت أفضل أن نلعب بـ3 مدافعين أمام الأهلي".

يشار إلى أن الزمالك لم يتوج بكأس السوبر المصري منذ عام 2020، فيما حصد الأهلي اللقب في آخر 5 نسخ متتالية.

الزمالك
الزمالك
أخبار إحصائيات
الزمالك الأهلي شيكابالا كأس السوبر المصري

