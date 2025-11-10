نجح المدرب الدنماركي ييس توروب في حصد لقبه الأول مع النادي الأهلي، مساء أمس الأحد، على حساب الزمالك.

وفاز الأهلي (2-0) على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2025 بفضل ثنائية أشرف بنشرقي ومروان عطية.

أول ألقاب توروب مع الأهلي

توج توروب بأول ألقابه مع الأهلي بعد 7 مباريات رسمية فقط.

واستطاع المدرب الدنماركي توروب أن يحقق لقبه الرابع في مسيرته التدريبية بكرة القدم، بعد أن فاز بـ3 ألقاب مع إيسبرج وميتيلاند وكوبنهاجين على الترتيب.

وكان توروب فاز بالدوري الدنماركي مرتين في 2018 و2022، إضافة إلى كأس الدنمارك في مناسبة وحيدة عام 2013.

أسرع لقب

يؤكد تتويج توروب بعد 7 مباريات فقط أنه من السهل على المدربين الحصول على البطولات مع الأهلي، لأن هذا الفريق دائمًا ما ينافس على الألقاب محليًا وقاريًا.

وبالمقارنة بين الألقاب الأربعة التي فاز بها توروب في مسيرته، أصبح تتويجه مع الأهلي الأسرع على الإطلاق بالنسبة له، إذ احتاج 7 مباريات فقط، كالتالي..

- مع الأهلي: بعد 7 مباريات (كأس السوبر المصري)

- مع كوبنهاجن: بعد 74 مباراة (الدوري الدنماركي)

- مع إيسبرج: بعد 77 مباراة (كأس الدنمارك)

- مع ميتيلاند: بعد 146 مباراة (الدوري الدنماركي)