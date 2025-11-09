التقط لاعبو الأهلي صورا تذكارية مع كأس بطولة السوبر المصري، التي توج بها الفريق.

الأهلي فاز على الزمالك 2-0، مساء أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس السوبر 2025 التي أقيمت بالإمارات.

من أبرز اللقطات اللافتة في صور لاعبي الأهلي مع كأس السوبر المصري 2025، ظهور أحمد نبيل كوكا مع القميص الذي اعتاد الظهور به في الاحتفالات، الذي يحمل صورته مع والده.

وبهذا حصد الفريق الأحمر أول ألقاب الموسم الحالي، وهو أيضا أول لقب لمدربه الدنماركي ييس توروب، الذي تم تعيينه مديرا فنيا في أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي شارك في كأس السوبر بصفته بطل الموسم الماضي من الدوري المصري، بينما تأهل الزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر.

وستكون مباراة الأهلي المقبلة أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.