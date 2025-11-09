المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
كوكا يرتدي القميص المعتاد.. جلسة تصوير خاصة لنجوم الأهلي مع كأس السوبر (صور)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:50 م 10/11/2025
التقط لاعبو الأهلي صورا تذكارية مع كأس بطولة السوبر المصري، التي توج بها الفريق.

الأهلي فاز على الزمالك 2-0، مساء أمس الأحد، في نهائي بطولة كأس السوبر 2025 التي أقيمت بالإمارات.

من أبرز اللقطات اللافتة في صور لاعبي الأهلي مع كأس السوبر المصري 2025، ظهور أحمد نبيل كوكا مع القميص الذي اعتاد الظهور به في الاحتفالات، الذي يحمل صورته مع والده.

لمشاهدة الصور بالكامل اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

وبهذا حصد الفريق الأحمر أول ألقاب الموسم الحالي، وهو أيضا أول لقب لمدربه الدنماركي ييس توروب، الذي تم تعيينه مديرا فنيا في أكتوبر الماضي.

جدير بالذكر أن الأهلي شارك في كأس السوبر بصفته بطل الموسم الماضي من الدوري المصري، بينما تأهل الزمالك باعتباره حامل لقب كأس مصر.

وستكون مباراة الأهلي المقبلة أمام شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر نوفمبر الحالي.

