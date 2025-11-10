كشف نادي الزمالك أن المدرب أحمد عبد الرؤوف قرر منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم راحة لمدة 3 أيام، بعد نهاية منافسات كأس السوبر المصري 2025.

وخسر الزمالك لقب كأس السوبر المصري، مساء أمس الأحد، بعد هزيمته (2-0) على يد الأهلي في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

راحة 3 أيام في الزمالك

قرر عبد الرؤوف الذي يشغل منصب المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك منح لاعبيه راحة سلبية مدتها 3 أيام.

ومن المنتظر أن يستأنف الزمالك تدريباته الجماعية، الجمعة المقبل 14 نوفمبر، استعدادًا لعودة المنافسات بعد نهاية أسبوع فيفا.

ويلتقي الزمالك مع زيسكو يونايتد الزامبي في مباراته المقبلة، 23 نوفمبر، ضمن افتتاحية دور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يشار إلى أن منتخب مصر يخوض مباراتين وديتين في دورة تقام في الإمارات هذا الشهر، إذ يلتقي أوزبكستان ثم أحد المنتخبين بين إيران وكاب فيردي.