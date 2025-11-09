وجه هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، اللوم على خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي بعد أزمة أحمد سيد زيزو في مباراة القمة بالأمس.

وانتصر الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم في نهائي كأس السوبر المصري، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

وقال هشام نصر في تصريحات عبر قناة المحور: "اللوم في أزمة زيزو بعد مباراة الأهلي والزمالك، كان على صديقي وأخي خالد مرتجي".

وأضاف: "قلت لمرتجي أثناء تسليم الجوائز أن زيزو (معندوش أدب)، والغريب أنه قال لي إنني على حق".

وتابع نائب رئيس نادي الزمالك: "في نفس اليوم يشارك صور عدم سلام زيزو علي.. ماذا تفعل يا خالد؟ نحن أكبر من ذلك بكثير".

وواصل هشام نصر: "خالد مرتجي حدث معه نفس الموقف في العام الماضي (والدنيا قامت ومقعدتش)، لماذا لم تسحب زيزو من يده لإجباره على السلام علي؟، يبدو أن موضوع الروح الرياضية (مش جايب ثمنه)".

واستكمل: "تسليم الجوائز عبر منصات التتويج هو بروتوكول يجب على الكل الالتزام به، ومن لا يلتزم به لابد أن يعاقب".

قبل أن ينهي: "قيل إن غضب زيزو بسبب أنك قلت إنه أراد التجديد للزمالك بـ80 مليون جنيه؟ الجماهير ليست ساذجة وقرأت الفيلم جيدًا وتعرف أين الحقيقة.. زيزو ووالده يعرفان رأيي منذ اليوم الأول في تجديد عقده".

ورفض زيزو السلام على هشام نصر خلال تسليم جوائز بطولة السوبر المصري، في لقطة أثارت الجدل الكبير بعد نهاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.