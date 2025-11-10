المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل ومع توروب.. ارتفاع وتحسن نسبي في معدلات هجوم الأهلي (أرقام)

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:41 م 10/11/2025
الأهلي

احتفلا لاعبي الأهلي بكأس السوبر

عاد هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التوهج في ليلة التتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

الأهلي هزم الزمالك (2-0) في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء أمس الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في ليتوج باللقب للمرة الـ16 تاريخيًا.

هجوم الأهلي

هجوم الأهلي خلال الفترة الأخيرة بدأ في التقدم تدريجيًا، خاصة مع لمسات ييس توروب الأولى، التي غير خلالها توظيف بعض اللاعبين، وأشركهم في مراكز مختلفة للحصول على أقصى استفادة منهم.

ووصل ييس توروب إلى مباراته السابعة مع الأهلي، والتي توج فيها بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، حيث أصبحت معدلات هجوم المارد الأحمر معه، وفقًا لموقع "سوفا سكور" كما يلي:

الوصول بـ 86 تسديدة في 5 مباريات (دون مواجهتي إيجل نوار).

تسجيل 9 أهداف.

أي أن 8% فقط من المحاولات في 5 مباريات تحولت إلى 7 أهداف، بمعدل هدف 1.3 في المباراة الواحدة، مع الإشارة إلى أن هناك متوسط 17 تسديدة في المباراة.

وحتى تكون الرؤية أوضح حول إلى أي مدى تحسنت أرقام هجوم الأهلي، رصد "يلا كورة" ما قدمه في 9 مباريات منذ انطلاق الموسم تحت قيادة خوسيه ريبيرو ثم عماد النحاس، والتي جاءت كما يلي:

الوصول بـ 143 تسديدة في 9 مباريات.

تسجيل 17 هدف.

أي أن 12% فقط من المحاولات تحولت إلى 9 أهداف، بمعدل 1.8 في المباراة الواحدة، مع الإشارة إلى أن هناك متوسط 16 تسديدة في المباراة.

ربما الأرقام متقاربة بعض الشيء، حيث إن متوسط التسديدات في المباراة الواحدة أكبر مع ييس توروب، إلا أن هجوم الأهلي قبل الدنماركي كان يسجل بمعدل أكبر في المباراة الواحدة، كما أن نسبة أكبر من الفرص تحولت لأهداف.

الأهلي النادي الأهلي كأس السوبر المصري للأبطال الدنماركي ييس توروب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg