عاد هجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى التوهج في ليلة التتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب غريمه التقليدي نادي الزمالك.

الأهلي هزم الزمالك (2-0) في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء أمس الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في ليتوج باللقب للمرة الـ16 تاريخيًا.

هجوم الأهلي

هجوم الأهلي خلال الفترة الأخيرة بدأ في التقدم تدريجيًا، خاصة مع لمسات ييس توروب الأولى، التي غير خلالها توظيف بعض اللاعبين، وأشركهم في مراكز مختلفة للحصول على أقصى استفادة منهم.

ووصل ييس توروب إلى مباراته السابعة مع الأهلي، والتي توج فيها بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، حيث أصبحت معدلات هجوم المارد الأحمر معه، وفقًا لموقع "سوفا سكور" كما يلي:

الوصول بـ 86 تسديدة في 5 مباريات (دون مواجهتي إيجل نوار).

تسجيل 9 أهداف.

أي أن 8% فقط من المحاولات في 5 مباريات تحولت إلى 7 أهداف، بمعدل هدف 1.3 في المباراة الواحدة، مع الإشارة إلى أن هناك متوسط 17 تسديدة في المباراة.

وحتى تكون الرؤية أوضح حول إلى أي مدى تحسنت أرقام هجوم الأهلي، رصد "يلا كورة" ما قدمه في 9 مباريات منذ انطلاق الموسم تحت قيادة خوسيه ريبيرو ثم عماد النحاس، والتي جاءت كما يلي:

الوصول بـ 143 تسديدة في 9 مباريات.

تسجيل 17 هدف.

أي أن 12% فقط من المحاولات تحولت إلى 9 أهداف، بمعدل 1.8 في المباراة الواحدة، مع الإشارة إلى أن هناك متوسط 16 تسديدة في المباراة.

ربما الأرقام متقاربة بعض الشيء، حيث إن متوسط التسديدات في المباراة الواحدة أكبر مع ييس توروب، إلا أن هجوم الأهلي قبل الدنماركي كان يسجل بمعدل أكبر في المباراة الواحدة، كما أن نسبة أكبر من الفرص تحولت لأهداف.