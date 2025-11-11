حافظ دفاع لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مباراة التتويج بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب نادي الزمالك.

الأهلي هزم الزمالك (2-0) في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء أمس الأحد، على ملعب محمد بن زايد، في ليتوج باللقب للمرة الـ16 تاريخيًا.

دفاع الأهلي

دفاع الأهلي نجح في الخروج بشباك نظيفة من مباراة القمة، في إطار محاولات الدنماركي ييس توروب، لإغلاق ثغرات الدفاع وتضييق سبل الوصول للمرمى أمام المنافسين.

ووصل ييس توروب إلى مباراته السابعة مع الأهلي، والتي توج فيها بلقب كأس السوبر المصري للأبطال، حيث أصبحت معدلات دفاع المارد الأحمر معه، وفقًا لموقع "سوفا سكور" كما يلي:

تعرض الفريق لـ 34 تسديدة من الخصوم في 5 مباريات (دون مواجهتي إيجل نوار).

استقبل 3 أهداف.

أي أن 15% من محاولات الخصوم أصبحت أهداف، بمعدل 0.6 هدف في المباراة الواحدة، مع الإشارة إلى أن هناك متوسط 7 تسديدات على مرمى الأهلي في المباراة.

وحتى تكون الرؤية أوضح حول إلى أي مدى تحسنت أرقام دفاع الأهلي، رصد "يلا كورة" ما قدمه في 9 مباريات منذ انطلاق الموسم تحت قيادة خوسيه ريبيرو ثم عماد النحاس، والتي جاءت كما يلي:

تعرض الفريق لـ 64 تسديدة من الخصوم في 9 مباريات.

استقبل 11 هدف.

أي أن 17% من محاولات الخصوم أصبحت أهداف، ذلك بمعدل 1.2 هدف في المباراة، مع الإشارة إلى أن هناك متوسط 7 تسديدات على مرمى الأهلي في المباراة.

الأرقام تعكس أن معدل استقبال الأهداف في المباراة الواحدة قل مع ييس توروب "النصف تقريبًا"، مع تساوي متوسط التسديدات في اللقاء الواحد، مع التقارب مع معدل محاولات الخصوم التي تحولت إلى أهداف، لكن يبقى العمل على ملف الدفاع قائمًا، وقد يستغرق من ييس توروب فترات أطول.